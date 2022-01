Gröhling: So znižovaním dotácií pre vysoké školy by sme nemali pokračovať

So znižovaním dotácií smerom k vysokým školám by sme nemali pokračovať. Myslí si to minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

V nasledujúcich týždňoch sa plánuje vo veci stretnúť s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom aj ministrom financií Igorom Matovičom (obaja OĽANO). Ak vláda garantuje, že školstvo je prioritou krajiny, je podľa neho potrebné sa tak k tomu postaviť a uvoľňovať pre školstvo peniaze. Poukázal na to, že dotácie pre vysoké školy sa znižovali už v minulom roku a tento rok sú krátené tiež. „Ak chceme robiť reformu, tak musíme vysokým školám aj garantovať nejaké finančné záruky," uviedol Gröhling. Priblížil, že stretnutie s premiérom a ministrom financií by sa malo týkať otázky, ako zagarantovať financie vysokým školám pre tento rok. „Nielen tie, ktoré budeme čerpať z plánu obnovy, ale aj zo štátneho rozpočtu," spresnil.