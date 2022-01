Na prehliadku s dieťaťom nemôžete ísť za každých okolností, platí režim OTP

Na preventívne prehliadky do pediatrickej ambulancie má vstupovať s dieťaťom vždy len jeden zákonný zástupca v režime OTP (očkovaný, prekonaný, testovaný). Vyplýva to z nového usmernenia ministerstva zdravotníctva pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast počas pandémie ochorenia COVID-19.

Ak to prevádzka ambulancie dovoľuje, možno vykonať antigénový test pred vyšetrením priamo v ambulancii. „Ak sa preukáže, že sprevádzajúca osoba nespĺňa podmienky režimu OTP, najmä ak javí príznaky respiračnej infekcie, nie je vhodné, aby vstupovala do priestorov ambulancie. Ak je to možné, dieťa bude vyšetrené bez blízkej priamej prítomnosti zákonného zástupcu,“ píše sa v usmernení Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.

Zákonný zástupca má v takom prípade počkať počas vyšetrenia dieťaťa v oddelenom priestore alebo minimálne v čo najväčšej možnej vzdialenosti od zdravotníckeho personálu. Následne ho informujú o poskytovanej zdravotnej starostlivosti dieťaťu a ďalšej liečbe.

Do priestorov ambulancie môže podľa usmernenia vstúpiť dieťa a zákonný zástupca len s bariérovou ochranou tváre, a to podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR - rúško, respirátor FFP2. Výnimku majú deti a osoby uvedené medzi výnimkami vo vyhláške.

Pokiaľ je to možné, majú rodičia s deťmi pediatra navštíviť len po predchádzajúcom telefonickom alebo inom dohovore. Cieľom je zabezpečenie epidemiologického triedenia a klinického posúdenia. Optimálne je podľa usmernenia objednávanie detí na konkrétny termín tak, aby nedochádzalo k prítomnosti viac než troch detí, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby na dieťa, v čakárni súčasne.

Kuratívnu zdravotnú starostlivosť poskytujú pediatri v plnom rozsahu pri súčasnom dodržiavaní protiepidemických opatrení. Preventívnu zdravotnú starostlivosť poskytujú v rozsahu prispôsobenom epidemiologickej situácii a podmienkam ambulancie.

Prioritne sa majú realizovať preventívne prehliadky do 18 mesiacov veku dieťaťa spojené s očkovaním, následne tie bez očkovania, v ďalšom rade prevencie spojené s vykonaním povinného očkovania u starších detí. Preventívne vyšetrenia, ktoré nie sú spojené s povinným očkovaním, majú nižšiu prioritu, pričom prednosť majú preventívne prehliadky radené podľa veku vzostupne, vyplýva z usmernenia. Na preventívnu prehliadku sa dieťa pozýva vopred iba dištančne, napríklad telefonicky alebo elektronicky.

S cieľom minimalizovať možnosť prenosu infekčných ochorení sa odporúča priestorové alebo časové oddelenie poskytovania liečebnej a preventívnej zdravotnej starostlivosti. MZ dôrazne odporúča vykonávať preventívne prehliadky na začiatku ordinačných hodín, pred kuratívnymi vyšetreniami.