Šéf NKÚ upozornil najvyšších ústavných činiteľov na riziká fungovania inštitúcií

Nefunkčná vnútorná kontrola štátnych inštitúcií, drahý a meškajúci modul úradnej komunikácie, nedostatočná prevencia voči hazardu či nejednotné pravidlá pri hospodárení v lesoch. To sú niektoré z tém, na ktoré upozornil predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Karol Mitrík v štvrťročnej informácii o výsledkoch kontrol troch najvyšších ústavných činiteľov. TASR o tom informovala hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.

V poslednom kvartáli roku 2021 úrad ukončil desať kontrolných akcií v 15 subjektoch a jeho analytická jednotka spracovala dve analýzy. Kontrolóri identifikovali nedostatky aj pri nastavení verejného obstarávania u národných diaľničiarov či pri účinnosti rezidentského štúdia pre mladých lekárov. Závažné zistenia odstúpili orgánom činným v trestnom konaní.

Skúsenosti z kontrol poukazujú podľa NKÚ na silný rezortizmus, častú neochotu k spolupráci, výmene informácií, čo môže podstatne ovplyvniť efektívnosť využitia verejných financií. „Ako zdôrazňujeme v stanovisku k štátnemu rozpočtu, náš úrad podporuje všetky reformné kroky, ktoré by neboli iba kozmetickými úpravami, presunmi kompetencií, ale skutočnými reformami, šetriacimi verejné zdroje tam, kde je to objektívne možné. A ich nasmerovanie tam, kde je to objektívne potrebné,“ uviedol Mitrík.

Predseda národných kontrolórov v listoch prezidentke Zuzane Čaputovej, predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi (Sme rodina) a premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽANO) poukazuje aj na problém chátrajúcich budov štátnych inštitúcií. Výsledky analýzy poukazujú na to, že je nevyhnutné zriadiť špecializovaný útvar, ktorý zabezpečí efektívnu a hospodárnu správu kancelárskych budov.

Modul úradnej komunikácie, viac ako 34 mesiacov meškajúca časť Ústredného portálu verejnej správy (slovensko.sk), je podľa NKÚ príkladom pochybení v rámci informatizácie, a to vrátane tzv. vendor lock-in problému.

Mitrík informoval najvyšších ústavných činiteľov aj o výkonnostnej kontrole zameranej na rezidentské štúdium lekárov pre dospelých a pediatrov. Program sa podľa kontroly minul účinkom a toto štúdium dostatočne neprispelo k zvýšeniu počtu lekárov v prvej línii ani k plynulejšiemu prechodu absolventov štúdia do terénu. „Pozitívne však je, že ministerstvo zdravotníctva reflektovalo na pripomienky úradu a niektoré už zapracovalo do prebiehajúceho programu,“ skonštatovala hovorkyňa NKÚ.

Hospodárenie v lesoch na Slovensku sa riadi nejednotnými pravidlami, investície do obnovy a výsadby lesa sú podľa kontroly nedostatočné. Trvalo udržateľné hospodárenie s drevom s dôrazom na spoločenskú a ekologickú hodnotu lesa by malo mať podľa predsedu NKÚ prednosť pred ziskom z predaja dreva. NKÚ odporúča, aby vláda pripravila komplexný plán ochrany a obnovy lesov na Slovensku.