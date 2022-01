Boris Kollár zvolal okrúhly stôl o téme referenda

Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) zvolal okrúhly stôl k téme ústavného zákona o skrátení volebného obdobia na utorok (18. 1.). TASR to potvrdila jeho hovorkyňa Michaela Jurcová.

Predseda SaS a vicepremiér Richard Sulík už reagoval, že sa na okrúhlom stole nezúčastní. „Nevidím žiaden dôvod na takýto okrúhly stôl,“ reagoval na piatkovej tlačovej konferencii.

Pozvánku dostal aj mimoparlamentný Hlas-SD, hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková uviedla, že sa na stretnutí zúčastnia. O prijatí pozvánky informoval na sociálnej sieti aj europoslanec a šéf mimoparlamentného hnutia Republika Milan Uhrík. Dodal, že na stretnutí sa určite zúčastní.

Kollár už skôr avizoval, že súhlasí, aby mali ľudia možnosť sa v referende vyjadriť, či chcú skrátiť volebné obdobie. Nenašiel však podľa svojich slov podporu koaličných partnerov.

Opozícia a odborári minulý rok vyzbierali 600.000 podpisov na iniciovanie referenda o skrátení volebného obdobia. Prezidentka sa v prípade petície obrátila na Ústavný súd SR, ktorý v júli 2021 rozhodol, že navrhovaná referendová otázka o skrátení volebného obdobia NR SR je protiústavná. Čaputová reagovala, že by vyhlásila referendum o predčasných voľbách, ak by NR SR rozhodla o zmene ústavy a následne prijala uznesenie, ktorým by požiadala o jeho konanie.