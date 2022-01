Študentská rada žiada rezort školstva, aby venoval vysokým školám pozornosť

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) vníma negatívne vyjadrenia ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) o tom, že by mala výučba na vysokých školách prebiehať v režime OP. Žiada rezort školstva, aby venoval vysokým školám pozornosť. Informovala o tom podpredsedníčka pre vzťahy s verejnosťou ŠRVŠ Ema Petriková.

Celá spoločnosť podľa študentskej rady sleduje opatrenia na základných a stredných školách, pričom podmienky štúdia na vysokých školách sa nastavujú bez potrebných dát. Predseda ŠRVŠ Filip Šuran hovorí, že pre základné a stredné školy sa vymysleli systémy na zabezpečenie a udržanie výučby ako samotestovanie žiakov, izolácia tried či hybridné vzdelávanie. „Vysoké školy boli závislé od farby okresu, bez ohľadu na skutočné hrozby na akademickej pôde. A teraz to pôsobí tak, že kým sa vymýšľali premyslené systémy pre žiakov, študenti vysokých škôl boli odstavení na vedľajšiu koľaj,“ konštatuje.

ŠVRŠ tvrdí, že zaočkovanosť medzi vysokoškolákmi je nad 75 percent, čo „dostatočne vykresľuje zodpovednosť študentov“. Ak by mali vysoké školy vyučovať v režime OP, v praxi by to znamenalo, že vyučujúci by museli okrem vyučovania skupiny študentov prezenčne zabezpečiť aj aktívnu účasť študentov pripojených online, opisuje rada. „Podľa tohto modelu bude musieť vyučujúci vysvetľovať učivo priemerne 15 prítomným študentom a ďalším piatim online pripojeným študentom,“ približuje ŠVRŠ. Ide podľa nej o nerealizovateľný spôsob výučby.

Gröhling vo štvrtok (13. 1.) povedal, že nevidí absolútne žiaden dôvod, aby boli vysoké školy na online vzdelávaní. Vysokoškolskí študenti budú môcť podľa opatrení, ktoré v stredu (12. 1.) schválila vláda, chodiť prezenčne do školy iba v režime OP.

Momentálne je na univerzitách skúškové obdobie a o tom, ako bude vyzerať letný semester, budú na vysokých školách rozhodovať v najbližšom období.