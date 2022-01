Hrabko: Komplikovanosť a zmeny opatrení spôsobujú problémy ľuďom i podnikateľom

Pre reálny život sú podľa neho najdôležitejšie vyhlášky hlavného hygienika, ktoré sú však písané komplikovaným jazykom a niekedy aj s vecnými chybami. „Bežného človeka to až tak trápiť nemusí – to, že nemáte nárok ísť do kina, zistíte podľa toho, že vás tam nepustia. Väčší problém majú podnikatelia a organizátori hromadných podujatí, ktorí si musia vyhlášky presne naštudovať, aby vedeli, čo môžu a čo nemôžu,“ uviedol Hrabko.

Aj keď sú pravidlá komplikované a podnikateľom nenahradia fungovanie v bežnom režime, sú podľa Hrabka lepšie ako tzv. lockdown. „Iná cesta ako uvoľňovanie opatrení, asi v tejto chvíli ani nie je,“ konštatoval.

Súhlasí aj s tým, že sa Slovensko, napriek klesajúcim počtom pacientov v nemocniciach, nevrátilo k regionálnemu Covid automatu a opatrenia ostávajú celoštátne. „Ak by sme išli podľa farieb okresov, mohli by sme ich premaľovávať každé tri dni, keďže omikron už je tu. A všetky poznatky, ktoré o ňom máme, hovoria, že by to malo byť ako smršť, ktorá sa cez Slovensko preženie,“ zhrnul Hrabko.

Vláda SR v stredu (12.1.) odsúhlasila uzavretie dohody o spolupráci v oblasti obrany s USA (DCA). Po podpise dokumentu ho musí ešte odobriť Národná rada SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou.

Podľa Hrabka nie je aktuálny politický spor ohľadom zmluvy len štandardnou opozično-koaličnou prestrelkou, ale odzrkadľuje aj nesúhlas časti spoločnosti so znením zmluvy.

S týmto nesúhlasom sa vládna koalícia podľa neho nevysporiadala formou celospoločenskej diskusie, ale zvolila mocenské riešenie. Podľa Hrabka si najmä starší občania pamätajú napríklad obrovské enviromentálne škody spôsobené v minulosti prítomnosťou sovietskych vojsk. „Pripomienky neboli všetky zlé, ale vládna koalícia ich zmietla zo stola,“ povedal s tým, že problémom môže byť aj nevypovedateľnosť zmluvy po dobu desiatich rokov.

Hrabko zároveň upozornil, že ide o rámcovú zmluvu a o konkrétnych otázkach, vrátane toho, či na našom území budú alebo nebudú alokovaní americkí vojaci, sa bude rokovať až následne.

Na otázku, či očakáva súhlas s ratifikáciou zmluvy v parlamente, Hrabko odpovedal, že pokiaľ prezidentka Zuzana Čaputová nepošle zmluvu na posúdenie Ústavnému súdu SR, parlament bude zrejme hlasovať po straníckych líniách a dá sa očakávať podpora ratifikácii.