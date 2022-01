Britské úrady majú podozrenie, že v parlamente pôsobí čínska špiónka

Britská tajná služba MI5 identifikovala čínsku občianku, ktorá sa údajne pokúšala ovplyvňovať poslancov zastupujúcich rôzne politické strany a vo vnútri britského parlamentu aktívne pracovala na rozvracaní politických procesov. Informovali o tom vo štvrtok viaceré britské denníky.

Podľa MI5 týmto agentom je žena menom Christine Ching Kui Leeová, ktorá je šéfkou britskej právnickej firmy.

Leeová sa údajne podieľala na získavaní finančných prostriedkov pre viacerých zákonodarcov britského parlamentu vrátane labouristického poslanca Barryho Gardinera.

Je čínskou „agentkou vplyvu“ a údajne je napojená na Odbor pracovníkov zjednoteného frontu Ústredného výboru KSČ, ktorému sa v západných krajinách pripisujú pokusy o šírenie vplyvu Pekingu do zahraničia.

„Podľa nášho hodnotenia sa (spomínaný) odbor snaží skrytým spôsobom zasahovať do britskej politiky, nadväzuje a pestuje kontakty s poslancami a kandidátmi na poslancov zo všetkých politických strán, aby zabezpečil, že politická scéna Spojeného kráľovstva bude pre agendu čínskej komunistickej strany priaznivá,“ píše sa v dokumente MI5, ktorý dodáva, že sa tak dialo aj uchyľovaním sa k nezákonným metódam.

Podľa denníka The Sun Leeová v mene cudzích štátnych príslušníkov napomáhala poskytnutiu finančných darov politickým stranám, zákonodarcom a potenciálnym kandidátom na verejné funkcie v Británii i rôznym politickým subjektom.

Existujú dôkazy, že napr. labouristom sprostredkovala dary vo výške takmer 700.000 libier - väčšinou cez kanceláriu poslanca Barryho Gardinera, ktorý dovtedy, ako bol konfrontovaný bezpečnostnými službami, zamestnával Leeovej syna - Daniela Wilkesa - ako asistenta.

Bezpečnostné služby medzičasom Gardinerovi oznámili, že „nemajú žiadne spravodajské informácie, ktoré by dokazovali, že (Wilkes) si bol vedomý nezákonnej činnosti svojej matky alebo sa na nej podieľal,“ napísal denník The New York Times.

Britské médiá medzičasom zverejnili Leeovej spoločné fotografie s bývalým konzervatívnym premiérom Davidom Cameronom, bývalým lídrom labouristov Jeremym Corbynom a jeho zástupcom Tomom Watsonom.

Bývalá premiérka Theresa Mayová, ktorej konzervatívci boli podozrievaní z prijímania miliónových darov z Ruska, udelila Leeovej v roku 2019 cenu, ktorou ocenila jej prínos k čínsko-britským vzťahom.

V mimoriadne ojedinelom kroku MI5 vo štvrtok zverejnila varovanie pred Leeovou a jej fotografiu.

Denník The Sun konštatoval, že Christine Leeová napriek škandálu, ktorý v súvislosti s ňou vypukol, nebola zadržaná, hoci je v Spojenom kráľovstve.

Agentúra AFP v piatok napísala, že čínske veľvyslanectvo v Londýne všetky obvinenia MI5 a britskej tlače poprelo a vyhlásilo, že „nepotrebujeme a nikdy sa nesnažíme kupovať si vplyv v žiadnom zahraničnom parlamente“.

Ambasáda sa tiež rozhodne ohradila proti podobnému očierňovaniu a zastrašovaniu čínskej komunity v Spojenom kráľovstve.

Iain Duncan Smith, konzervatívny poslanec, na ktorého Čína uvalila sankcie, vyhlásil, že prítomnosť aktívneho agenta čínskej vlády v britskej politike vyvoláva vážne znepokojenie.

Dodal, že v ľuďoch, ktorí hľadajú v Británii útočisko pred Čínskou komunistickou stranou, to musí vyvolávať pocit ohrozenia.