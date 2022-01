Kremský: Stavebný zákon pokladám za "chaotický nedorobok"

Pokračoval, že ide o zákon, ktorý si presadili oligarchovia, ktorí sú za veľkými developerskými projektmi. „Ani po určitých úpravách, na ktoré sme spolu s kolegami poslancami za OĽANO už vyše roka tlačili, by nebol pomocou, ale zabijakom občianskej výstavby na Slovensku. Pomohol by len veľkým investorom, aj to zrejme len niektorým,“ komentoval Kremský.

Konštatoval, že pred Vianocami sa na pracovnej skupine s Holým dohodli, že si aktuálnu verziu preštudujú, zozbierajú pripomienky a po Novom roku si zákony spoločne prejdú. „Nedodržal slovo, namiesto toho dal zákony do vlády a nejako ju presvedčil, aby ich schválila, že veď sa v parlamente vylepšia. Bez toho, aby v nich naozaj zohľadnil názory niektorých ministrov, poslancov, zástupcov miest a obcí, samosprávnych krajov, neziskoviek, ale aj stavebného sektora,“ kritizoval Kremský.