Video: Moderátori si mysleli, že mikrofóny sú vypnuté. Toto povedali o Djokovičovi

Austrálska televízia 7News sa dostala pod paľbu kritiky po tom, ako sa na verejnosť dostala komunikácia medzi moderátormi v štúdiu. Tí si mysleli, že ich mikrofóny sú vypnuté a pred živým prenosom si vymenili názory na srbského tenistu Novaka Djokoviča. Reagovali na jeho tvrdenia o pozitívnom teste na COVID-19 a zmienili aj českú tenistku Voráčovú.

„Akokoľvek sa na to pozrieš, Novak Djokovič je klamársky, záludný k***,“ povedala moderátorka Rebecca Maddernová. „Ísť von, keď vieš, že si pozitívny na Covid....aj keď si nemyslím, že bol skutočne pozitívny,“ dodala. „Mal blbú výhovorku a potom sa zamotal vo vlastných sprostých klamstvách,“ reagoval moderátor Mike Amor.

Maddenová spomenula aj to, že Djokovič popiera, že navštívil Španielsko. Podľa Djokoviča urobil chybu jeho agent, keď chybne označil políčko vo formulári ohľadne cestovateľskej minulosti. Moderátori sa zhodli, že si aj tak myslia, že mu to celé prejde a chybu urobili austrálske úrady. „Nemyslím si, že sa niečo dosiahlo tým, že ho umiestnili do hotela pre imigrantov,“ priznala Maddernová.

V závere rozhovoru moderátori poľutovali aj českú tenisku Renatu Voráčovú, ktorá musela z Austrálie odletieť späť do Českej republiky, pretože vraj nesplnila podmienky nevyhnutné pre pobyt v krajine.

K uniknutej komunikácii sa vyjadril šéf spravodajstva News7 Craig McPherson. Ako uviedol pre Daily Mail: „Nezákonná nahrávka bola zo súkromného rozhovoru dvoch kolegov.“ Dodal, že to bude s osobou, ktorá je zodpovedná za únik súkromnej konverzácie, ďalej riešiť.