Doležal vysvetlil incident s uvoľneným vlakom, ktorý prešiel z Košíc až do Maďarska

V prípade uvoľnenia nákladného vlaku, ktorý prešiel z Košíc až do Maďarska, rušňovodič súkromnej spoločnosti zrejme nezabezpečil rušeň proti posunu. Vo štvrtkovom živom vysielaní na sociálnej sieti to uviedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Priblížil, že už má predbežné informácie a vyšetrovať ich bude Dopravný úrad.

Situácia podľa Doležala nastala, keď súkromná spoločnosť riešila špedičnú činnosť v železničnej stanici Košice-Barca. „Rušňovodič tejto spoločnosti, pravdepodobne z nedbalosti, ale to naozaj povie až vyšetrovanie, nezabezpečil rušeň proti posunu, tento sa vzhľadom na sklon trate dal sám do pohybu a prešiel až do Maďarska,“ opísal minister.

Súprava nákladného vlaku sa v pondelok (10. 1.) večer samovoľne uvoľnila na železničnej stanici Košice-Barca a prešla až na maďarské územie. Potvrdila to v stredu (12. 1.) Železničná spoločnosť (ZSSK) Cargo Slovakia s tým, že nedošlo k ujme na zdraví zamestnancov a ani k poškodeniu majetku.