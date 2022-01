Video: Čína šokovala zábermi z „karanténnych táborov“

Čína podľa všetkého zatvára vlastných občanov do takzvaných „karanténnych táborov“. Zo záberov, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach, vyplýva, že ide len o obyčajné biele plechové kontajnery s provizórnym ubytovaním vnútri.

Jeden z táborov má sídliť na bližšie neurčenom športovom štadióne. Podľa niektorých vláda narýchlo zriadila tábory v obave z rýchleho šírenia nového koronavírusu krátko pred spustením zimných olympijských hier.

Millions of chinese people are living in covid quarantine camps now! 2022/1/9 pic.twitter.com/wO1cekQhps

Jedno z videí zobrazuje pohľad dovnútra kontajnera, kde môžeme vidieť posteľ a malú, na pohľad špinavú kúpeľňu. V ďalšom videu zdravotníci oblečení v bielych ochranných oblekoch nechávajú tácku s jedlom odloženú na polici pred budovou. Posledný záber zachytáva pohľad na dieťa, ktoré sa díva znútra kontajnera cez zamrežované okno. Autor videa tvrdí, že niekedy deti zatvárajú do zariadení bez dozoru rodičov.

Sometimes kids will be locked alone without their parents guardianship. pic.twitter.com/8TC9XxlfYt

Portál BBC News už začiatkom januára 2022 informoval o tom, ako obyvateľom štvrte v čínskom meste Si-an prikázali opustiť svoje domovy a premiestniť sa do karanténnych zariadení. Stránka okrem toho citovala občana, podľa ktorého takto premiestnili aspoň tisíc ľudí. Zariadenia majú byť vybavené len prostriedkami na zabezpečenie základných potrieb.

„Nikto nás tu neprišiel skontrolovať, čo je toto za karanténa,“ pýta sa čínsky občan. „Viac ako tisíc ľudí premiestnili počas noci, a je medzi nami veľa starších ľudí a detí. Vôbec nás vopred neupovedomili, iba nás narýchlo premiestnili sem,“ dodáva.

Living conditions in this covid quarantine camp seems much better than ruili's.

Sorry i don't know where it is.

10/26/2021 pic.twitter.com/Qfipa3qQ7A