Reinfekcií v Česku prudko pribúda, štát ich verejnosti neprezentuje

S nástupom nového variantu koronavírusu omikron v Česku prudko pribúdajú reinfekcie. Za posledné dva dni počty ľudí s opakovanou nákazou vôbec prvýkrát prekonali hranicu 1000. Tieto údaje nie sú tajné, ale sú utopené v dátových súboroch a prezentácie českého ministerstva zdravotníctva pre verejnosť ich nezahŕňajú. To sa má zmeniť, napísal vo štvrtok portál Novinky.cz.

„Tie dáta sú verejné, zverejňujeme ich v dátových súboroch. Nárast je neoddiskutovateľný,“ povedal Novinkám riaditeľ Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.

Dodal, že údaje o reinfekciách, ktoré s príchodom nákazlivejšieho variantu omikron začali výrazne pribúdať a ktorých vyhľadanie môže byť pre bežných občanov zložitejšie, nechá zaradiť medzi základné zverejňované údaje.

Z grafov je vidieť, že čiastkový nárast reinfekcií nastal už vlani v letných mesiacoch, keď epidémia stagnovala a počty nových potvrdených prípadov boli nízke. Ďalší nárast bol viditeľný na jeseň, keď ešte prevládal variant delta. Mohlo by to súvisieť so slabnúcou ochranou ľudí, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali skôr. Počas jesene sa podiel zaznamenaných reinfekcií na celkovom počte nových nakazených pohyboval okolo dvoch až troch percent.

Zlom nastal onedlho po potvrdení výskytu omikronu v Česku. Krivka podielu reinfekcií začala strmo stúpať ešte pred koncom roka 2021 a počas prvých dvoch týždňov tohto roka prekročil ich podiel desatinu všetkých potvrdených prípadov.

Omikron je už podľa údajov prevládajúcim variantom koronavírusu v ČR a odborníci očakávajú, že v priebehu niekoľkých dní bude úplne dominovať a vytlačí predtým najrozšírenejší variant delta.

V brnianskom laboratóriu Elisabeth Pharmacon odhalili testy počas pondelka a utorka variant omikron v 85 percentách prípadov, uviedol riaditeľ laboratória Omar Šerý. Pozitívnych na covid bolo 18 percent vzoriek, pričom aj tento podiel začal podľa Šerého rásť.

Pri omikrone hovoria odborníci o tom, že týmto variantom sa zrejme premorí celé obyvateľstvo bez ohľadu na predchádzajúce prekonanie covidu či na očkovanie.

Očkovanie by podľa expertov malo zabrániť ťažkému priebehu nákazy, ktorý je pri tomto variante zároveň menej častý.

Rýchly nárast, ktorý sa môže prejaviť desaťtisícmi nakazených denne, by mal približne v polovici februára rýchlo poľaviť, píšu Novinky.cz.