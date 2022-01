Premiér: OECD nám opäť ukazuje zrkadlo, ktoré nás môže posunúť vpred

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Slovensku znovu ukázala zrkadlo, ktoré môže krajinu posunúť vpred. Povedal to premiér Eduard Heger (OĽANO) počas štvrtkovej spoločnej tlačovej konferencie s generálnym tajomníkom OECD Mathiasom Cormannom.

Premiér medzi témami, o ktorých sa s Cormannom rozprával, vyzdvihol napríklad vzdelávanie. „Je to oblasť, ktorá je nevyhnutná pre akýkoľvek rozvoj krajiny a pre akýkoľvek úspech krajiny,“ skonštatoval Heger. Medzi konkrétnymi číslami premiér spomenul, že 17 % študentov zo Slovenska odchádza študovať do zahraničia. „Je to enormné číslo. Samozrejme, že je prirodzené, že študenti idú študovať aj do zahraničia, ale štandard je rádovo 4 – 5 %, na Slovensku až 17 %,“ porovnal premiér. Preto si myslí, že krajina potrebuje pridať v podpore a rozvoji vysokoškolského vzdelávania.

Druhou dôležitou oblasťou, ktorá bola predmetom rozhovoru, je podľa premiéra oblasť súdnictva. Na základe prieskumu plánu obnovy premiér ilustroval, že kvalitu slovenských súdov považuje 72 % Slovákov za slabú. Preto je na stole súdna reforma, ktorú včera odobrila vláda a posunula ju do parlamentu.

Cormann vyzdvihol, že od roku 2000, keď sa Slovensko stalo členom OECD, je medzi krajinami s najväčším ekonomickým rastom. „Slovensko má veľký potenciál na to, aby malo viac pracovných miest a lepších príležitostí aj v budúcnosti,“ skonštatoval Cormann, vyzdvihol však, že Slováci budú musieť priložiť ruku k tomu, aby sa čím skôr vymanili z pandémie nového koronavírusu. Ide predovšetkým o to, aby sa viac ľudí dalo zaočkovať.

„Ak ešte nie ste zaočkovaní, spravte to pre seba, pre svoju rodinu, spravte to pre svoje spoločenstvo a pre svoju krajinu. Zaočkujte sa, a to aj tretími dávkami,“ vyhlásil Cormann.

Dodal, že pandémia bola naozaj veľkým šokom nielen pre Slovensko. Došlo k narušeniu dodávateľských reťazcov, koronakríza mala obzvlášť veľký dosah na ťažký priemysel, ktorý sa spomalil a výhľad je neistý. Cormann Slovensku odporúča zoptimalizovať ekonomiku a pripraviť sa na budúcnosť.

Medzi konkrétnymi radami opäť najviac vyzdvihol potrebu vyššej miery zaočkovanosti Slovákov proti ochoreniu COVID-19. „Očkovanie zachraňuje životy, znižuje zaťaženie zdravotného systému a takisto znižuje potrebu ďalších lockdownov,“ vymenoval Cormann.

Druhou dôležitou oblasťou ekonomického prehľadu OECD je podľa Cormannových slov starnúca populácia. „Predpokladá sa, že o 30 rokov dôjde k približne 20-percentnému zníženiu počtu ľudí, ale to bude mať veľmi veľký dosah na hospodárstvo.“ Počet ľudí vo veku 65 a viac rokov sa zdvojnásobí a počet ľudí v produktívnom veku sa zníži. „Toto nebude možné zvládnuť bez zmeny politiky,“ povedal Cormann s tým, že to ohrozuje aj daňovú udržateľnosť a budúci rast.

Cormann vyzdvihol aj potrebu zvýšenia produktivity a udržateľného rastu. Bavili sa aj o uhlíkovo-neutrálnej ekonomike.