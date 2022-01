Smer-SD chce na mimoriadnej schôdzi presadiť referendum o dohode s USA

Spolu s nezaradenými poslancami okolo poslanca Tomáša Tarabu v stredu iniciovala k tejto téme mimoriadnu schôdzu parlamentu. Informoval o tom predseda strany Robert Fico. V zmysle rokovacieho poriadku má predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) zvolať mimoriadnu schôdzu do siedmich dní od podania návrhu.

Strana sa chce v referende pýtať občanov, či súhlasia s tým, aby Národná rada SR vyslovila súhlas s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou SR a USA. Fico pripomenul, že v prípade schválenia ich návrhu by predseda parlamentu musel predložiť uznesenie prezidentke, ktorá by referendum musela vyhlásiť.

Fico zopakoval, že Smer zmluvu odmieta. Slovensko ju podľa neho nepotrebuje. Ohrozovať má zvrchovanosť SR. „Vďaka Smeru nebola táto zmluva podpísaná v roku 2018. Bola odmietnutá na koaličnej rade,“ reagoval na poďakovanie ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO).

Ak parlament neschváli návrh na vyhlásenie referenda, Fico avizuje petičnú akciu za referendum. To by malo obsahovať tri otázky. Jednu o obrannej dohode, druhá sa bude týkať zmeny ústavy v prípade možnosti referenda o predčasných parlamentných voľbách. Tretia otázka by mala vzniknúť po dohode s opozičnými partnermi, mala by mať sociálny charakter.

Vláda SR v stredu odsúhlasila uzavretie dohody o spolupráci v oblasti obrany s USA (DCA). Po podpise dokumentu ho musí ešte odobriť Národná rada SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou. Zmluva by umožnila americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Platiť by mala desať rokov. Potom zostáva platná, alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou.