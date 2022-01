Premiér: Dohoda s USA nenaruší suverenitu SR, posilní jej obranyschopnosť

Prijatie obrannej zmluvy je podľa neho zodpovedným krokom smerom k posilňovaniu európskej bezpečnostnej politiky i našej obranyschopnosti.

„Takúto zmluvu majú okrem iných uzavretú aj Maďari i Poliaci. Čakalo sa len na nás,“ napísal na sociálnej sieti.

Reakcie predstaviteľov opozície označil za vrchol pokrytectva. „Práve páni Fico a Pellegrini začali v roku 2018 rokovania so Spojenými štátmi. Preto nepochybujem, že ak by títo ľudia boli dnes vo vláde, nekonali by inak ako my a zmluvu by schválili,“ skonštatoval Heger. Dodal, že ohýbanie reality a „názorové saltá“ sú pre predsedu opozičnej strany Smer-SD Roberta Fica a lídra mimoparlamentnej strany Hlas-SD Petra Pellegriniho už tradičnou taktikou pri získavaní voličov.

Vláda SR v stredu odsúhlasila uzavretie dohody o spolupráci v oblasti obrany s USA (DCA). Po podpise dokumentu ho musí ešte odobriť Národná rada SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou. Zmluva by umožnila americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Platiť by mala desať rokov. Potom zostáva platná, alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou.

Opozičná strana Smer-SD dohodu odmieta. Tvrdí, že ju Slovensko nepotrebuje a ohrozuje zvrchovanosť SR. Strana chce tiež vo veci presadiť referendum a zároveň spolu s nezaradenými poslancami okolo poslanca Tomáša Tarabu v stredu iniciovala k tejto téme mimoriadnu schôdzu parlamentu.

Pellegrini reagoval, že strana Hlas-SD nemôže návrh dohody podporiť vzhľadom na vážne pochybnosti, či zmluva nenarušuje suverenitu SR i zásadné právne výhrady Generálnej prokuratúry SR.