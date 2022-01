Žilinka odôvodnil svoju účasť na oslavách výročia vzniku ruskej prokuratúry

Osobný kontakt a komunikácia s hlavami partnerských orgánov prokuratúr v zahraničí vrátane Ruskej federácie považuje generálny prokurátor Maroš Žilinka za nevyhnutné. Uviedol to na margo svojej účasti na oslavách výročia vzniku ruskej prokuratúry.

Taktiež to považuje za prínos pri napĺňaní spoločného cieľa, ktorým je ochrana zákonnosti aj v globálnom meradle. „Možnosť zastupovať Generálnu prokuratúru SR na oslavách vnímam nielen ako možnosť obzrieť sa do minulosti, ale predovšetkým ako možnosť poučiť sa z nej a nájsť výzvy na rozvoj orgánov prokuratúry do budúcnosti,“ skonštatoval Žilinka.

O prehodnotenie či zrušenie plánovanej cesty do Ruska žiadali Žilinku pred odchodom viacerí politici aj europoslanci. Oslavy sú naplánované v dňoch 11. až 13. januára.