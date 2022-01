Vláda schválila nové opatrenia, zavedie sa režim OP plus

Zavedie sa tak nový režim OP plus. Spĺňať ho bude len osoba s tromi dávkami očkovania proti ochoreniu COVID-19, osoba, ktorá ochorenie prekonala a má dve dávky očkovania alebo s dvoma dávkami vakcíny a s testom.

Pod OP plus sa podľa schváleného materiálu myslia osoby, ktoré absolvovali tri dávky očkovania proti ochoreniu COVID-19, alebo majú dve dávky vakcíny a podstúpili test. V prípade PCR test nesmie byť starší ako 72 hodín, v prípade antigénového testu nesmie byť starší ako 48 hodín. Do režimu spadajú aj osoby, ktoré majú dve dávky vakcíny a prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.

Nový režim sa týka aj detí od dvoch do 12 rokov a dvoch mesiacov s testom. Dĺžka platnosti testu bude rovnaká ako u dospelých. Aby do režimu patrili aj staršie deti až do 18 rokov, budú potrebovať byť kompletne zaočkované a absolvovať test.

Nový režim sa bude týkať vysokorizikových hromadných podujatí ako svadby, kary, oslavy, večierky, plesy, diskotéky či hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania. Podujatia sa zároveň môže zúčastniť maximálne 20 ľudí a povinný bude aj zoznam účastníkov. Režim OP plus sa bude vzťahovať aj na fitness. V priestore prevádzky bude môcť byť zároveň maximálne 50 osôb, alebo musí byť určených aspoň 15 metrov štvorcových na osobu.

OP plus sa týka aj oblasti wellness, akvaparkov a kúpeľov, pokiaľ nejde o zdravotnú indikáciu. V týchto prevádzkach bude môcť byť maximálne 50 osôb alebo vyčlenených 15 metrov štvorcových na osobu.

Nový režim sa po novom bude vzťahovať aj na ubytovacie zariadenia. V takom prípade počet hostí bude neobmedzený. Využívanie režimu základ v ubytovacích zariadeniach bude zakázaný.

Pod režimom OP sa myslia osoby, ktoré sú kompletne zaočkované, pričom od poslednej dávky nesmie uplynúť viac ako deväť mesiacov. Takisto tam patria aj osoby s tromi dávkami vakcíny, ktorí tretiu dávku absolvovali rovnako pred menej ako deviatimi mesiacmi. Pod režim spadajú osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred viac ako 180 dňami a majú jednu dávku vakcíny. Ide o prípad, ak vakcínu podali do 180 dní od prekonania ochorenia potvrdeného PCR testom po dobu deviatich mesiacov od prekonania COVID-19.

Do režimu patria aj osoby po prekonaní COVID-19 potvrdeného PCR testom nie starším ako 90 dní, tiež deti mladšie ako 12 rokov a dočasne alebo trvalo kontraindikované osoby na základe jednotného formuláru s platným testom.

Pod režimom OTP sa myslia len osoby, ktoré sú kompletne očkované, testované alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 90 dní. Pod režimom základ sa myslia všetci bez ohľadu očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania.

Od 19. januára sa bude pokračovať v prezenčnom vyučovaní podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti. Opatrenie sa týka napríklad materských, základných, stredných škôl, osemročných gymnázií, špeciálnych materských, základných aj stredných škôl, školských klubov detí či školských jedální.

Prezenčné vyučovanie bez obmedzenia sa bude týkať detí do 12 rokov a dvoch mesiacov. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v materiáli však odporúča režim OTP. Režim sa vzťahuje aj na jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času či na akúkoľvek mimovyučovaciu činnosť.

Prezenčné vyučovanie v už nariadenom režime OTP bude platiť pre deti od 12 rokov a dvoch mesiacov, jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času či na akúkoľvek mimovyučovaciu činnosť, kurzy, školenia.

Vysokoškoláci budú môcť prezenčne študovať v režime OP. Internáty budú otvorené len pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou, pričom rezort odporúča režim OTP.

Múzeá, galérie, výstavné siene a knižnice budú fungovať v režime OP.