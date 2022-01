Vláda odobrila reformu súdnej mapy, počíta so zrušením 4 okresných súdov

Nová súdna mapa, ktorej podobu v stredu odobrila vláda, počíta so zrušením štyroch okresných súdov. Vzniknúť majú mestské súdy v Košiciach a Bratislave. Po novom majú existovať tri obvody krajských súdov so sídlami v Trnave, Žiline a Prešove. Zostávajúce súdy majú fungovať ako pracoviská alebo sídla. Reformný návrh smeruje do parlamentu.

Cieľmi novej súdnej mapy z dielne rezortu spravodlivosti sú rýchlejšie i kvalitnejšie súdne rozhodnutia a zároveň lepšie podmienky sudcov na prácu a rozhodovanie. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková hovorí o potrebe náhodného výberu sudcov. „Osobitne s ohľadom na všetko, s čím sa v justícii teraz boríme a na akej úrovni nedôveryhodnosti je, považujem za dôležité, aby ten systém bol o to viac nastavený tak, aby korupcii ani nedával priestor,“ uviedla.

V praxi má prísť ku geografickému zväčšeniu obvodov okresných súdov. To znamená, že sa z niektorých sídelných súdov stanú pracoviská. Zrušiť by sa mali Okresný súd Partizánske, Skalica, Bánovce nad Bebravou a Kežmarok. Agenda obchodného registra by sa mala koncentrovať na žilinský okresný súd.

„Zlúčené obvody okresných súdov budú dostatočne veľké na to, aby v nich boli splnené kritériá minimálnej veľkosti súdneho obvodu, a to pri optimálnom minimálnom počte troch špecializovaných sudcov vo všetkých hlavných agendách,“ spresnil rezort spravodlivosti v predkladacej správe. Zväčšenie týchto obvodov má zabezpečiť väčší priestor na realizáciu kritéria náhodného výberu sudcu. Obchodnoprávne spory sa majú sústrediť na osem okresných súdov.

V prípade košického mestského súdu sa navrhuje jeden obvod spojením obvodov Okresného súdu Košice I, Okresného súdu Košice II a Okresného súdu Košice-okolie. „Do košického obvodu bude patriť aj priľahlé satelitné územie mesta Košice, ktoré je v súčasnosti súčasťou obvodu Okresného súdu Košice-okolie,“ spresnil navrhovateľ. Obvod Mestského súdu Bratislava majú tvoriť terajšie obvody okresných súdov Bratislava I až V.

Zmeny sa týkajú aj krajských súdov. Ich sídlom má byť po novom Trnava pre západoslovenský obvod, Žilina pre stredoslovenský obvod a Prešov pre východoslovenský obvod. Zo zvyšných piatich krajských súdov majú zostať pracoviská.