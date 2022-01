Na kanadského politika sa hnevá celá verejnosť. Túto fotografiu nemal nikdy zverejniť

Premiér kanadskej provincie Manitoba Jon Reyes čelí mediálnemu lynču po tom, ako na sociálnej sieti Twitter zverejnil fotografiu svojej manželky. Tá na nej odhŕňa sneh pred domom. Fotografia sama o sebe nie je kontroverzná, no okolnosti, za akých vznikla, občania neocenili.

Even after a 12 hour night shift at the hospital last night, my wife still has the energy to shovel the driveway. God bless her and all our frontliners. Time to make her some breakfast. pic.twitter.com/91vahySLqO