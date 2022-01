Toto astrologické znamenie je jedinečné. Vo svete sa totiž vyskytuje najmenej

Tradičná západná astrológia rozoznáva dvanásť znamení zverokruhu, ktoré sú rozdelené podľa dátumu v roku, keď sa človek narodí. Ak ste sa napríklad narodili 19. októbra, narodili ste sa v znamení Váhy, ktoré vládne na oblohe od 23. septembra do 22. októbra.

Na každé zo znamení pripadá približne 28 až 30 dní v roku. Šanca narodiť sa v jednom z nich by preto teoreticky mala byť pre každé rovnaká, no napriek tomu dnes vieme, že to tak nie je. Môže za to rozdielna frekvencia počatí a pôrodov počas roka.

Denník New York Times tvrdí, že štatisticky najmenej ľudí na svete má narodeniny na Štedrý deň, Prvý sviatok vianočný, Nový rok a dni obkolesujúce tieto dátumy. Podľa zverokruhu je tak najraritnejším znamením Kozorožec, do ktorého Slnko vstupuje 22. decembra a vychádza z neho 20. januára.

Január je špecifický aj tým, že celkovo ide o jediný z dvanástich mesiacov s najnižším počtom pôrodov.

Kozorožec je podľa astrológie desiate znamenie zverokruhu, ako vládcovská planéta sa mu priraďuje Saturn. Kozorožci sú tradične vnímaní ako pracovití, disciplinovaní, ambiciózni a praktickí. K ich slabostiam patrí citový chlad, náročnosť na seba aj ostatných a prílišný pesimizmus.

Ktoré znamenie je najvšednejšie?

Keď už sme si ozrejmili, v ktorých dňoch sa rodí najmenej detí, treba hovoriť aj o opaku – v ktorých dňoch sa ich rodí najviac. Aj najčastejšie znamenie na zemi pritom súvisí s Kozorožcom. Sviatočné decembrové dni sú totiž chudobné na pôrody, no tvoria skvelú príležitosť na trávenie času s rodinou, a najmä partnerom. Nie je preto prekvapivé, že o deväť mesiacov svet zažíva baby boom.

Znamenie, ktoré sa na svete vyskytuje najčastejšie, je Panna. Slnko doňho vstupuje 23. augusta a vystupuje z neho 22. septembra. Našepkáva tomu aj fakt, že väčšina organizmov sa vyvinula tak, aby sa rozmnožovala v období, ktoré zaručuje úspešný pôrod. Človek, ktorý má na konci leta dostatok potravy a prijateľné teploty prostredia, nie je výnimkou.

Z astrologického hľadiska je Panna šiestym znamením zvieratníka a pripisuje sa jej vládnuca planéta Merkúr. Panna má vycibrené organizačné schopnosti, dbá na čistotu a často sa o nej hovorí ako o puntičkárke. Nositelia tohto znamenia sú ale aj netrpezliví, kritickí a prieberčiví.