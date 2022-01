Záujem o nové bývanie v hlavnom meste klesá pre extrémne ceny. Napriek tomu, že sa ku koncu roka ponuka nových bytov na bratislavskom rezidenčnom trhu zvýšila oproti predchádzajúcemu kvartálu 2,5-násobne, na trhu je takmer o päť percent menej bytov. Oproti minulému roku ponuka nových bytov poklesla približne o štvrtinu. Vlani sa predalo takmer o 30 % menej nových bytových jednotiek ako v roku 2020. Ukazujú to údaje realitnej spoločnosti Lexxus.

V mesiacoch október až december na trh pribudlo tesne pod 500 nových bytových jednotiek, pričom počas predchádzajúceho kvartálu to bolo 206 bytov. No napriek tomu je podľa prvých údajov na trhu takmer o 80 bytov menej ako počas predchádzajúcich troch mesiacov. Momentálne je na trhu aktívna ponuka v rámci viac ako 60 developerských projektov, v porovnaní s tretím kvartálom je ich o tri menej.

Novú ponuku bytov a apartmánov priniesli hlavne nové etapy v existujúcich projektoch. Tri percentá nových bytov sú dostupné na okamžité nasťahovanie. Zvyšok na trhu novostavieb tvoria rozostavané byty. Záujem o novinky v hlavnom meste bol aj počas posledného kvartálu vyšší ako ponuka. Ku koncu roka sa predalo 606 bytov, čo je o 7,6 % viac ako počas minulého kvartálu. Avšak pri pohľade na situáciu spred roka dopyt po nových bytoch klesal o viac ako 28 %.

Tendencia klesajúceho dopytu je podľa risk manažéra a odhadcu cien nehnuteľností spoločnosti Petra Ondroviča výsledkom prehlbujúceho sa oslabenia novej ponuky nehnuteľností na trhu novostavieb. „Napriek snahe bánk poskytovať dostupné hypotéky prostredníctvom historicky najnižších úrokových sadzieb, pretrvávajúci trend klesajúcej ponuky nových bytov, spolu so silnou dynamikou rastu cien, pomaly oslabujú schopnosť dopytu vyrovnávať sa s tlakom prichádzajúcim z trhu. Situácia preto vedie k poklesu celkovej kúpy nehnuteľností na trhu novostavieb, ako aj na trhu sekundárne predávaných nehnuteľností,“ upozornil Ondrovič. Počas posledného kvartálu minulého roka mali kupujúci najväčší záujem o byty v druhom bratislavskom okrese. Najmenej bytov sa predalo v prvom bratislavskom okrese.

Priemerná cena predaných bytov sa medzikvartálne zvýšila až o 323 eur, čo je 12,2 %. Dosiahla tak úroveň 3570 eur. „Za výraznejším nárastom priemernej ceny predaných bytov ku koncu roka stoja prevažne nákupy nehnuteľností, ktorých ceny sa postupne, počas posledných sledovaných mesiacov roku 2021, zvyšovali, a to viac ako dvakrát za celé kvartálne obdobie. Kupujúci si v niektorých prípadoch, v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom, zaplatili viac, a to v rozmedzí od 2,8 % až do 27,5 %,“ informoval Ondrovič.

Priemerná cena voľných bytov rástla v porovnaní s predchádzajúcim sledovaným obdobím oveľa miernejšie. V medziročnom porovnaní spoločnosť zaznamenala nárast vo výške 18,3 %. Dynamika medziročného rastu priemernej ceny voľných bytov sa opäť mierne zrýchlila.

Nesúrodá situácia na časti sekundárneho trhu s ponukou bytov a apartmánov určených k predaju vedie aj k zmenám na trhu nehnuteľností určených na prenájom. Ku koncu minulého roka sa ponuka na trhu nájmu opätovne medzikvartálne zvyšovala. Počet bytov a apartmánov v ponuke narástol o 6,2 %. Dynamika rastu tejto časti ponuky trhu sa tak zvýšila.