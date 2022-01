Táto potravina znižuje riziko rakoviny a srdcových ochorení. Stačí pol lyžice denne

Štúdia zistila, že pol polievkovej lyžice olivového oleja denne môže znížiť riziko úmrtia na srdcové choroby alebo rakovinu. Olivový olej je dobre známy tým, že je súčasťou stredomorskej stravy a má množstvo zdravotných výhod.

Ľudia, ktorí jedia veľa zeleniny, rýb, ovocia, orechov a obilnín, sa považujú za zdravších a žijú dlhšie. Dietológovia skúmali 90 000 ľudí a zistili, že ak do stravy zahrnuli olivový olej, znížili si tak riziko skorej smrti.

Dobrovoľníkov sa každé štyri roky pýtali na ich príjem potravy, vrátane používania olivového oleja. To zahŕňalo šalátové dresingy, pridávanie do jedla alebo na chleba, na pečenie a vyprážanie. Štúdia trvala 28 rokov, počas ktorých zomrelo 36 856 ľudí.

Zistilo sa, že ľudia, ktorí mali viac ako pol polievkovej lyžice olivového oleja denne, mali o 19 percent menšiu pravdepodobnosť úmrtia ako tí, ktorí tak neurobili. Tiež zaznamenali o 19 percent nižší výskyt úmrtí na srdcové choroby a zníženie rizika úmrtia na rakovinu o 17 percent.

V porovnaní s ľuďmi, ktorí nikdy alebo len zriedka prijímali olivový olej, mali konzumenti oleja o 18 percent menšiu pravdepodobnosť úmrtia na choroby dýchacích ciest. Mali tiež o 29 percent nižšiu pravdepodobnosť úmrtia na choroby, ako je Alzheimerova choroba.

Marta Guasch-Ferré, hlavná autorka štúdie publikovanej v Journal of the American College of Cardiology , povedala:

„Naše zistenia podporujú súčasné diétne odporúčania na zvýšenie príjmu olivového oleja a iných nenasýtených rastlinných olejov. Je možné, že vyššia spotreba olivového oleja je znakom celkovo zdravšej stravy a vyššieho socioekonomického postavenia. Avšak aj po úprave o tieto a ďalšie faktory sociálneho ekonomického statusu zostali naše výsledky do značnej miery rovnaké."

Podľa autorov štúdie by mali všeobecní lekári pacientom odporúčať, aby nahradili určité tuky, ako je margarín a maslo, olivovým olejom, aby sa zlepšilo ich zdravie.

Štúdia skúmala, čo sa stane, ak každý deň nahradíte približne tri štvrtiny polievkovej lyžice masla olivovým olejom, pričom zistila, že to má za následok zníženie rizika predčasného úmrtia o 14 percent.

Existujú rôzne druhy olivového oleja v závislosti od toho, ako bol lisovaný a či obsahuje rozpúšťadlá – pričom extra panenský je najčistejší a považovaný za najzdravšiu formu.

Nie je známe, prečo sa zdá byť olivový olej lepší ako iné oleje pri znižovaní rizika rakoviny a srdcových problémov. Ale predpokladá sa, že by to mohlo byť spojené s mononenasýtenými mastnými kyselinami v oleji.

Mononenasýtené tuky môžu pomôcť znížiť hladinu zlého cholesterolu v krvi, čo môže znížiť riziko srdcových chorôb a mŕtvice. Poskytujú tiež živiny, ktoré pomáhajú rozvíjať a udržiavať bunky vášho tela.