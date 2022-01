USA o vyše 30% prekonali vlastný svetový rekord v počte nových prípadov covidu

Predchádzajúci rekord dosiahli taktiež USA, a to presne pred týždňom. Najnovšie maximum je o 300.000 prípadov vyššie než predchádzajúca hodnota. TASR získala túto informáciu z údajov zverejnených televíziou NBC.

Televízia zároveň pripomína, že denné prírastky nakazených bývajú v USA obzvlášť vysoké najmä v pondelok, keďže viacero štátov nezverejňuje aktuálne údaje počas víkendov. Toto vysoké číslo však naznačuje šírenie vysokonákazlivého variantu omikron, dodáva NBC.

Sedemdňový priemer nových prípadov dosiahol v pondelok doterajšie maximum v celých USA a tiež v 24 federálnych štátoch.

Od začiatku pandémie evidujú v USA dovedna 61,5 milióna prípadov nákazy koronavírusom.

V USA zároveň rastie aj počet hospitalizácií s covidom, a to predovšetkým na Stredozápade a v Stredoatlantickom regióne. Počet pacientov v nemocniciach stúpol za uplynulé dva týždne najmä v Louisiane (o 341 percent) a Floride (o 277 percent). V prepočte na počet obyvateľov majú najviac hospitalizovaných covidových pacientov v hlavnom meste krajiny a potom v New Jersey, New Yorku a Ohiu.

V súvislosti s omikronom hlásia nemocnice aj rastúci trend pozitívne testovaných pacientov, ktorých prijali pre iné ochorenia.

Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) odhaduje, že nákaza omikronom v súčasnosti predstavuje 95 percent všetkých nových prípadov infekcie koronavírusom v USA.