RRZ: Krajniakove zdroje na rodičovský bonus už majú v rozpočte iné určenie

Uviedla to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) v reakcii na utorkovú tlačovú konferenciu ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina), počas ktorej vymenoval päť možných zdrojov.

RRZ preto zdôrazňuje, že Krajniakom predstavené dodatočné zdroje by nekompenzovali negatívny vplyv zavedenia rodičovského bonusu na hospodárenie verejných financií. Takisto je podľa rady neopodstatnená argumentácia o lepšom hospodárení Sociálnej poisťovne (SP), v čom vidí Krajniak dodatočných 310 miliónov eur ako možný zdroj financovania. „Dočasné lepšie, aj keď stále deficitné hospodárenie SP v súčasnosti nemôže byť dôvodom zavedenia nových opatrení s trvalým negatívnym vplyvom na rozpočet,“ vysvetlila RRZ.

Rada zdôraznia, že pre rok 2023 vláda ešte ani bez schváleného rodičovského dôchodku neprijala dostatočné opatrenia na dosiahnutie svojho rozpočtového cieľa, deficitu vo výške 2,7 % hrubého domáceho produktu (HDP). Podľa odhadu RRZ chýba ešte 1,2 % HDP.

RRZ opakuje, že verejné financie Slovenska sú v pásme vysokého rizika. „Aj v prípade prijatia komplexnej dôchodkovej reformy vrátane naviazania dôchodkového veku na vývoj strednej dĺžky života (čiže splnenie opatrení deklarovaných v pláne obnovy), by sa verejné financie dostali len na hranicu medzi pásmom vysokého a stredného rizika a dôchodkový systém by tak naďalej zostal dlhodobo neudržateľný. To len podčiarkuje, že v súčasnosti by sa zodpovedne hospodáriaca vláda mala vyhýbať prijímaniu opatrení, ktoré prispievajú k zhoršeniu dlhodobej udržateľnosti,“ dodala rada.

Minister práce v utorok uviedol, že rezort vidí financovanie rodičovského dôchodku v piatich zdrojoch a dodatočne aj v oddlžení nemocníc. Väčšinu z toho sa podľa RRZ vôbec nedá považovať za zdroje financovania. Hodnotí tak napríklad zlepšenie výberu poistného v SP, úsporu SP vďaka novele zákona o sociálnom poistení, zavedenie odvodov z 13. a 14. platov a aj oddlženie nemocníc.

Čiastočne sa podľa rady dajú považovať za zdroj dynamické efekty, teda vyšší výber daní a zníženie výdavkov SP na dôchodky, k čomu dochádza pre úmrtia súvisiace s pandémiou nového koronavírusu. Pri dynamických efektoch však RRZ ministrovi vyčíta, že tým pádom treba zohľadniť aj dynamický efekt výpadku daní z poklesu neuskutočnenej spotreby, keďže by sa rodičovský bonus hradil vďaka úspore iných štátnych výdavkov.

Takisto úsporu vyplácania dôchodkov predčasne zomretým dôchodcom pre pandémiu treba podľa RRZ brať ako dočasný stav.