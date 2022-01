10 diétnych pravidiel, ktoré musíte ignorovať, ak chcete schudnúť

Keto diéta, stredozemské stravovanie, paleo diéta, bezlepková diéta, polievková diéta či Atkinsova diéta – to sú len niektoré z najpopulárnejších nástrojov, ako schudnúť. Zdá sa, že na svete je najmenej toľko diét, koľko je ľudí, a nie je preto prekvapivé, že bežný človek má problém sa v nich zorientovať.

Pri sústredení na to, čo musíme robiť, ak chceme schudnúť, často zabúdame na veci a pravidlá, ktorým sa treba vyhnúť. Nech už sa preto vyberiete akoukoľvek cestou, ignorujte týchto 10 najznámejších falošných rád, ktoré mylne presviedčajú o tom, že sú cestou k štíhlejšej línii.

1. Jedenie len vo vyhradenom čase

Foto: ViDI Studio/Shutterstock.com

Takýto typ diét by sme mohli nazvať aj ako „pôstne diéty“. Asi tou najznámejšou je takzvané „prerušované hladovanie“ (z angl. intermittent fasting), ktoré najčastejšie dovoľuje jesť 8 hodín z dňa a 16 hodín hladovať, v rámci čoho je povolené len pitie vody, čaju alebo kávy.

Dôkazy zatiaľ nasvedčujú tomu, že medzi prerušovanou hladovkou a bežným obmedzením kalorického príjmu nie je veľký rozdiel. Krátky čas na jedenie nás núti prijímať menej kalórií, čo je logické.

Dá sa povedať, že prerušované hladovanie je len jedným zo spôsobov, ako obmedziť kalorický príjem, čo je rozhodne nápomocné pri chudnutí, ale nedá sa povedať, že by šlo o zázračný prostriedok.

2. Nejedenie po šiestej večer

Určite vám už niektorý z vašich chudších priateľov radil, aby ste jednoducho nejedli po šiestej večer. Čas večere alebo posledného jedla pred spaním ale podľa výskumov nemá nijaký vplyv na chudnutie. Dôležitejšie je zamerať sa na celkový kalorický príjem a výdaj počas celého dňa.

Na druhej strane treba povedať, že jedenie tesne pred spaním môže narušiť spánok, ktorý je jedným zo základných pilierov zdravého chudnutia, takže túto radu nemusíte celkom obchádzať.

3. Život bez rafinovaného cukru

Koláč a mango majú rovnaký objem cukru. Napriek tomu považujeme koláč za horšie zlo. Problém ani tak nie je ich kalorická hodnota, ale skôr vplyv na zdravie.

Zatiaľ čo mango obsahuje vitamíny, živiny a vlákninu, koláč je jednoducho chutný a prináša nám potešenie. Neexistuje nič také ako „dobrý“ a „zlý“ cukor. V tele sa cukor z manga metabolizuje rovnako ako cukor z koláča, a tak do svojej diéty pokojne môžete začleniť obidva. Stačí si dať pozor na množstvo.

4. Koniec sacharidom

Foto: Dmytro Zinkevych/Shutterstock.com

Keto diéta je známa tým, že limituje množstvo prijatých sacharidov počas dňa. Neexistuje však žiadny dôkaz o tom, že chlieb, cestoviny alebo ryža podporujú ukladanie tuku.

Niektorí tvrdia, že rafinované „biele“ sacharidy majú nižší obsah vlákniny, a tak človeka nezasýtia. Výskumy však dokazujú, že schudnúť sa dá aj popri jedení týchto látok – ak dodržíte kalorický deficit. Sacharidy sú základnou stavebnou jednotkou zdravej stravy, a tak ich z nej nevynechávajte.

5. Prísne plány stravovania

Sľubuje vám článok štíhlu líniu za 12 týždňov, ak každý deň dodržíte prísny predpis jedál a športu? Zabudnite na takéto plánovanie. Všetko, čo dokáže, je obrať vás o nadšenie, a navyše existuje šanca, že sa nič nové nenaučíte. Ak aj schudnete, všetky kilá pravdepodobne rýchlo priberiete naspäť.

Ďalej treba podotknúť, že tieto prísne plány často ignorujú spoločenský život. Čo ak máte dohodnuté stretnutie v reštaurácii? Nepôjdete naň, lebo sa pridržiavate diétneho plánu? Alebo pôjdete s pocitom viny, že podvádzate?

6. Plánovanie cvičenia

Pohyb je pre zdravý život dôležitý. Určite si nájdite spôsob, ako sa hýbať a užívať si to, a tešte sa z chudnutia, ktorého sa popri tom dočkáte. Nedržte sa ale niečoho, čo neznášate, len preto, že to sľubuje rýchle výsledky.

V tomto prípade treba brať do úvahy psychologickú stránku veci. Podstatné je obľúbiť si pohyb, aby ste sa k nemu radi vracali.

7. Drastická diéta s polievkami a nápojmi

Diéta, ktorá nahrádza jedlo polievkami alebo nápojmi, vám síce poskytne rýchle výsledky, ale okrem toho, že je náročné ju dodržať, je tiež prakticky nemožná z dlhodobého hľadiska. Drastické obmedzovanie je jednou z najčastejších príčin jojo efektu.

8. „Zázračné“ doplnky

Foto: White bear studio/Shutterstock.com

Väčšinu z nich ani nepotrebujete. „Spaľovače tuku“ a „metabolické kapsuly“ v mnohých prípadoch slúžia len na to, aby vás obrali o peniaze, a nie kilá. Predtým, ako sa rozhodnete pre výživové doplnky, zistite, na ktoré vitamíny a minerály by ste sa mali zamerať. Najrýchlejšie to dosiahnete vďaka rozhovoru so svojím všeobecným lekárom.

9. Klub na chudnutie

Môže ísť o oficiálny klub, alebo sa len rozhodnete chudnúť spoločne s kamarátmi. Problém v podobných spoločných záväzkoch spočíva v tom, že sa počas chudnutia len málo naučíte o zdravej strave a z dlhodobého hľadiska to opäť nikam nevedie.

Podobné spolky takisto navádzajú na prehnanú starostlivosť o čísla. Ak v rovnakom čase neschudnete toľko kíl ako váš kamarát, nastupuje pocit viny, a vy v tom celom prestávate vidieť zmysel. Treba však mať na pamäti, že na telesnú váhu vplýva množstvo faktorov, a nie len to, čo ste počas týždňa jedli.

10. „Dobré“ a „zlé“ jedlá

Zabudnite na takéto škatuľkovanie jedál. Ak si myslíte, že tabuľka čokolády obsahujúca 200 kalórií celkom zmarí vaše dlhodobé ciele, ste na omyle. Platí to aj naopak – len zato, že zdravé jedlá môžu obsahovať menej kalórií, netreba to s nimi preháňať.

Treba spomenúť aj kategóriu zdravých jedál s vysokým obsahom kalórií. Napríklad 40 gramov arašidového masla na krajci chleba obsahuje 340 kalórií. Džem v porovnaní s tým obsahuje len asi 195 kalórií. Prečo by teda mal byť horší ako zdravé orechy?