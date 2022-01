Von der Leyenová: Sassoli bol vášnivý Európan, úprimný demokrat a dobrý človek

Európa stratila vášnivého Európana, úprimného demokrata a dobrého človeka. Uviedla v utorok predpoludním predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v oficiálnom vyhlásení na počesť zosnulého predsedu Európskeho parlamentu (EP) Davida Sassoliho, ktorý zomrel vo veku 65 rokov.

„David Sassoli bol muž hlbokej viery a pevného presvedčenia. Všetci milovali jeho úsmev a jeho láskavosť, no vedel bojovať za to, v čo veril. V roku 1989 bol v Berlíne medzi mladými Európanmi, keď padol múr. A odvtedy stál na strane demokracie a zjednotenej Európy. Za viac ako desaťročie pôsobenia v Európskom parlamente neustále obhajoval Úniu a jej hodnoty. Veril však aj tomu, že Európa sa musí snažiť o viac. Chcel, aby bola Európa jednotnejšia, bližšie k svojim ľuďom, vernejšia našim hodnotám. To je jeho dedičstvo,“ vyhlásila šéfka eurokomisie.

Von der Leyenová spresnila, že tak si bude pamätať Sassoliho - ako zástancu spravodlivosti a solidarity.