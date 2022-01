V Spojených štátoch transplantovali pacientovi srdce prasaťa

Americkí chirurgovia úspešne transplantovali 57-ročnému mužovi srdce z geneticky modifikovaného prasaťa, informovala v utorok agentúra AFP.

Operácia sa uskutočnila v piatok (7. januára) vo fakultnej nemocnici v americkom meste Baltimore v štáte Maryland, ktorá zákrok označila za „historickú“ udalosť. Aj keď prognóza pacienta nie je ani zďaleka istá, predstavuje významný míľnik pre transplantáciu orgánov zvieraťa na človeka.

Pacient David Bennett bol považovaný za nespôsobilého na transplantáciu ľudského srdca. Ako pripomína AFP, toto rozhodnutie sa často prijíma, keď má príjemca veľmi zlý zdravotný stav.

Bennett sa momentálne z operácie zotavuje a je starostlivo monitorovaný s cieľom zistiť, ako nový orgán funguje.

„Bolo to buď zomrieť, alebo podstúpiť túto transplantáciu. Chcem žiť. Viem, že je to výstrel do tmy, ale je to moja posledná šanca,“ povedal obyvateľ Marylandu deň pred operáciou.

Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) povolil operáciu na Silvestra, pretože pre Bennetta, ktorý nebol vhodný na konvenčnú transplantáciu, predstavuje poslednú možnosť.

„Išlo o prelomovú operáciu, ktorá nás privádza o krok bližšie k vyriešeniu krízy nedostatku orgánov,“ povedal Bartley Griffith, ktorý toto prasacie srdce transplantoval.

Muhammad Mohiuddin, spoluzakladateľ univerzitného programu xenotransplantácie srdca, dodal, že zmienená operácia bola vyvrcholením rokov výskumu a poskytla cenné informácie, ktoré pomôžu lekárskej komunite zlepšiť tento potenciálne život zachraňujúci zákrok u budúcich pacientov.

„Snaha používať zvieracie orgány ako náhrady ľudských orgánov existuje už niekoľko desať rokov. Prvá bola transplantácia šimpanzieho srdca v roku 1962, ktorá končila neúspechom a prakticky okamžitým odvrhnutím tohto orgánu,“ priblížila pre TASR prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti Eva Goncalvesová. Ozrejmila, že problém pri xenotransplatnáciách, keď sa využívajú iní ako ľudskí darcovia doteraz bolo, že organizmus takýto orgán hneď rozpoznal a spustil silnú imunitnú reakciu.

„Uvidíme, ako to dopadne, neznamená to, že zajtra budeme pacientom podávať prasacie srdcia, ale znamená to, že v priebehu dohľadnej doby máme technológie na to, aby toto za niekoľko rokov bola schodná liečebná metóda,“ zhrnula Goncalvesová.