Gordon Ramsay odhalil, aké to bolo variť pre Vladimira Putina. Prezradil desivú skúsenosť

Gordon Ramsay už behom svojej kariéry varil pre množstvo celebrít aj politikov, no len jeden z nich v ňom vyvolal pocit strachu. Britský šéfkuchár je známy z relácie Hell’s Kitchen, kde je zvyčajne tou najdesivejšou osobou v kuchyni. Aj keď je známy svojou prísnosťou a výbuchmi hnevu, z jedného prominentného zákazníka mal skutočný strach.

V roku 2000 Ramsay pripravoval obed na Downing Street pre vtedajšieho britského premiéra Tonyho Blaira a jeho hosťa, ruského prezidenta Vladimira Putina. Ramsay v relácii The Kelly Clarkson Show priznal, že bol „posratý od strachu“, že by mohli jeho hostia dostať otravu z jedla. Ako uviedol:

"Skutočne som sa posral. Pomyslel som si: 'Vieš si predstaviť, že by si týchto dvoch otrávil jedlom. Vieš si predstaviť, aké s**čky by som zažil, keby som týchto dvoch zlikvidoval? Bol to celkom mimoriadny zážitok. Stál som medzi nimi, aby som ich pozdravil a oni sa ma pýtali na anglickú špargľu a ja som si pomyslel 'Dostaňte ma odtiaľto preč, končím.'"