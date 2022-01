Video: Lietadlo pristálo na železničnom priecestí, policajti zasiahli v poslednej sekunde

Malé lietadlo Cessna 172 Skyhawk v nedeľu núdzovo pristálo na železničnom priecestí v americkom Los Angeles a následne doň vrazil osobný vlak. Policajtom sa iba niekoľko sekúnd pred zrážkou podarilo vytiahnuť z lietadla zraneného pilota, informovala v pondelok agentúra AP.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo