Pellegrini žiada Kollára zvolať okrúhly stôl alebo predložiť novelu ústavy

V prípade, že okrúhly stôl Kollár nezvolá, mal by ešte na najbližšiu schôdzu parlamentu podať vlastný návrh novely Ústavy SR, ktorá by umožnila konať referendum o predčasných voľbách alebo by umožnila to, že by si poslanci mohli sami skrátiť volebné obdobie. Návrhy zákonov na februárovú schôdzu je možné podávať do piatka (14. 1.). Referendum by malo podľa Hlasu-SD obsahovať aj otázku týkajúcu sa minimálnej mzdy či zastropovania dôchodkového veku.

Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini zdôraznil, že 600.000 podpisov občanov, ktorí žiadali referendum o skrátení volebného obdobia, nesmie ostať v koši. „Musíme vytvárať maximálny tlak na to, aby sa slovenská ústava zmenila tak, aby ľudia dostali do ruky moc, aby mohlo byť v prípade vyhlásenia referenda hovorené aj o tom, že ľudia sa môžu rozhodnúť skrátiť svojim poslancom volebné obdobie a rozhodnúť sa, že chcú nové predčasné parlamentné voľby,“ povedal na pondelkovej tlačovej konferencii.

Pellegrini sa obáva, že okrúhly stôl Kollár nezvolá aj vzhľadom na vyjadrenie lídra OĽANO a vicepremiéra Igora Matoviča, že sa na takomto stretnutí nezúčastní. Hlas-SD podľa neho urobí všetko preto, aby boli na Slovensku predčasné voľby. „Ak sa to nepodarí formou zmeny ústavy, sme pripravení sa zúčastniť aj na zbere podpisov pod ďalšiu petíciu na referendum, ktoré bolo avizované,“ dodal.

Keďže sa objavili návrhy, že by súčasťou referenda mohla byť i téma vojenských základní, aj Hlas-SD má svoje návrhy. Chce rozšíriť okruh otázok o sociálne témy. Ľudia by sa mali podľa Pellegriniho v referende vyjadriť, či súhlasia so zastropovaním veku odchodu do dôchodku. Referendum by sa tiež podľa neho mohlo týkať definitívneho uzákonenia výpočtu minimálnej mzdy. „Možno tam dáme aj otázku, či by predmetom referenda mala byť otázka, či ľudia sú alebo nie sú za povinné očkovanie,“ uzavrel Pellegrini.