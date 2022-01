Robertovi Ficovi mali zrušiť obvinenie v súvislosti s decembrovým protestom

Zrušené malo byť aj začatie trestného stínania. Uviedol to na tlačovej konferencii s tým, že ho o tom v pondelok informoval jeho právny zástupca. "Ak to tak je, tak to len potvrdzuje hrubý zámer od Hamrana, ministra Mikulca a ďalších, zmariť mi možnosť zúčastniť sa na tomto proteste," dodal Fico.

Lídra Smeru-SD odviedla polícia 16. decembra 2021 večer krátko pred tým, ako sa mal začať stranou ohlásený protestný sprievod na Tyršovom nábreží v bratislavskej Petržalke. Policajti informovali, že ho predviedli na základe dožiadania orgánu činného v trestnom konaní. Fico po prepustení z policajnej stanice uviedol, že bol obvinený z trestného činu podnecovania. Označil to za vymyslené, nikto podľa neho nemal záujem vyvolávať napätie.

Dočasne poverený policajný prezident Štefan Hamran následne odmietol akúkoľvek politizáciu. Zdôraznil, že aj v tom čase platil núdzový stav, ktorý nemožno porušovať ani vyzývať na jeho porušovanie. Deklaroval, že polícia bude aj do budúcna podobne zasahovať bez ohľadu na politickú príslušnosť aktérov.