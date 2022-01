Držiteľov Zlatých glóbusov vyhlásili bez televízneho prenosu či hviezd

Tento rok však podujatie poznačil faktický bojkot zo strany veľkej časti Hollywoodu pre kritiku organizácie, ktorá ich udeľuje. Odovzdávanie sa tak muselo zaobísť bez televízneho prenosu, účasti nominovaných i hviezdnych hostí a ocenených oznamovali len prostredníctvom sociálnych médií. Informovali o tom agentúry AFP a AP.

Western The Power of the Dog sa presadil v kategórii najlepšia filmová dráma, kde mu konkurovali snímky ako Belfast či Duna. Jeho režisérka Jane Campionová sa stala len treťou ženou v dejinách Zlatých glóbusov, ktorá zvíťazila v kategórii najlepší režisér. Oceneným za tento film bol aj Kodi Smit-McPhee ako najlepší herec vo vedľajšej úlohe.

Rovnako tri Zlaté glóbusy dostal filmový muzikál West Side Story režiséra Stevena Spielberga, a to za najlepšiu komédiu alebo muzikál a pre najlepšie herečky v hlavnej i vedľajšej úlohe – Rachel Zeglerovú a Arianu DeBoseovú.

Will Smith a Nicole Kidmanová si „odniesli“ trofeje pre najlepšieho herca a najlepšiu herečku v dráme za úlohy vo filmoch King Richard a Being the Ricardos. Najlepším hercom v muzikáli alebo komédii z uplynulého roka je Andrew Garfield (tick, tick... BOOM!).

Zlatý glóbus za najlepší scenár dostal Kenneth Branagh za film Belfast. Ako najlepší animovaný film ocenili Encanto: Čarovný svet. Zbierku trofejí si rozšíril skladateľ filmovej hudby Hans Zimmer, ktorému udelili Zlatý glóbus za hudbu vo vedecko-fantastickej dráme Duna.

V kategórii najlepší film v inom ako anglickom jazyku získala cenu kritikmi chválená japonská snímka Drive My Car.

V televíznych kategóriách získali ceny okrem iného Boj o moc (najlepší dramatický seriál), Hacks (najlepší komediálny seriál) a The Underground Railroad (najlepší miniseriál).

Odovzdávanie Zlatých glóbusov bolo tradične známe ako „najväčšia párty“ Hollywoodu, ktorú každoročne sledovali milióny televíznych divákov a ktorá podnecovala búrlivé diskusie.

Už vlani podujatie značne obmedzili pandemické opatrenia, tento rok sa však naplno prejavil dlhotrvajúci spor okolo etických štandardov organizátorov z Hollywoodskej asociácie zahraničných novinárov (HFPA). Táto skupina okolo 100 žurnalistov a fotografov pracujúcich prevažne pre médiá mimo USA totiž čelí celému radu obvinení od korupcie po rasizmus, približuje AFP.

Aj z týchto dôvodov odmietla odovzdávanie Zlatých glóbusov po štvrťstoročí vysielať stanica NBC, pričom viaceré filmové štúdiá i iné organizácie avizovali, že s HFPA nebudú spolupracovať, kým nezavedie výraznejšie reformy.