Jana Bittó Cigániková: Karanténa by sa mala po rozšírení omikronu skrátiť

Bittó Cigániková si myslí, že je zhoda na skrátení karantény, momentálne sa však o tom ešte diskutuje. Poslanec Národnej rady SR a podpredseda strany Hlas-SD Richard Raši (nezaradený) pripustil, že omikronu je na Slovensku viac, ako sa prezentuje. „Po omikrone príde nová mutácia. Musíme sa s tým naučiť žiť,“ povedal Raši. Poslankyňa parlamentu pripustila, že v krajine sa sekvenuje nedostatok vzoriek.

Obaja poslanci sa zhodli na tom, že 50 ľudí, ktorí môžu navštevovať kultúrne podujatia, je málo. Bittó Cigániková považuje toto číslo za „enormne“ nízke. Poznamenala, že vakcína má byť sloboda a preto by podľa nej mohlo na kultúru chodiť viac ako 50 očkovaných ľudí. Raši toto číslo označil „za výsmech“. Vyzval ministerku kultúry Natáliu Milanovú (OĽANO), aby zvážila svoje pôsobenie vo funkcii a sama odstúpila. Bittó Cigániková pripustila, že ministerku kultúry nie je až tak vidieť a mohla by sa ukazovať viac navonok. Avšak SaS nebude iniciovať jej odvolávanie. Pri návštevnosti kultúrnych podujatí by sa podľa Rašiho mala zvážiť kapacita. Diváci sa majú pustiť aj na športové podujatia, vyhlásil Raši.

Diskutujúci sa dotkli i témy testovania. Podľa Bittó Cigánikovej má školstvo jeden z najlepších systémov, ktorý deti chráni. „Školy by sa mali zatvárať ako posledné a otvárať sa ako prvé,“ povedal Raši. Podľa neho jeden človek nemá byť dôvodom na zatváranie triedy, chodby alebo celej školy. V súvislosti s testovaním je predsedníčka zdravotníckeho výboru za to, aby sa testy distribuovali cez lekárne a ľudia sa testovali samostatne pred nástupom na pracovisko. Poukázala na príklad v školstve, kde sa takto prostredníctvom samotestov testujú žiaci.

„Očkovať deti od piatich rokov je veľmi skoro,“ povedal Raši. Tvrdí, že by mali byť očkované len vtedy, keď je na to zdravotná indikácia. Deti nie sú problémom v nemocniciach, zamerať sa je potrebné na očkovanie seniorov. S očkovaním detí nemá Bittó Cigániková problém, spolieha sa na názory odborníkov a vedcov. Povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je podľa nej vecne nerealizovateľné. Strana Hlas-SD je proti povinnému očkovaniu, poznamenal Raši.

Za okrúhly stôl k téme referenda o skrátení volebného obdobia, ktorý plánuje zvolať predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina), si liberáli nemajú problém sadnúť. Bittó Cigániková navrhuje, aby sa najskôr okrúhly stôl uskutočnil v rámci koalície. Následne, keď sa na niečom dohodnú, tak by sa mohol konať aj s opozíciou.