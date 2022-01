Krajniak: Niektoré reformné veci treba urobiť napriek úvodným investíciám

Pod efektmi minister rozumie návrat rodín s nižšími príjmami do normálneho systému a obmedzenie nelegálnej práce, pretože detský bonus z Matovičovej reformy by bol vo vyššej sume, než by bola úspora rodiča z práce na čierno (časť príspevku je totiž podľa návrhu určená len pracujúcim rodičom, pozn. TASR). Vďaka tomu sa podľa neho môže zvýšiť výber daní a odvodov, čo sa vo veľmi krátkom čase odrazí na ekonomike. Tieto efekty podľa neho v konečnom dôsledku spôsobia, že v skutočnosti systém verejných financií nebude na týchto dvoch reformách stratový, ale naopak ziskový.

Situáciu prirovnal k zavedeniu rovnej dane spred takmer 20 rokov. Podľa jeho slov sa aj vtedy zdvihla vlna kritiky, že sa týmto návrhom podarí rozvrátiť verejné financie. „A keď sa rovná daň zrealizovala, tak sa ukázalo, že už po roku fungovania rovnej dane sa vybralo viac peňazí, než sa vyberalo predtým, hoci sa daň znížila,“ povedal minister s tým, že aj rodičovský bonus či detský bonus považuje za taký impulz pre ekonomiku, že sa v skutočnosti vyberie viac na poistnom od ekonomicky aktívnych ľudí ako doteraz.

Minister na otázku o tom, či si vie predstaviť, že z daňovo-odvodovej reformy vypadnú štyri výhrady koaličnej SaS (zrušenie odvodového stropu, zdanenie živnostníkov, milionárska daň a zvýšenie dane z dividend) odpovedal, že si vie predstaviť úpravu týchto vecí do podoby, v akej by boli akceptovateľné. „Moja predstava je, že v tom detskom bonuse nevidím zásadné problémy u koaličných partnerov, a preto si myslím, že to by sme vedeli schváliť v prvom polroku tohto roka. Prípadne k tomu nabaliť aj ďalšie veci, na ktorých bude zhoda,“ povedal minister s tým, že o ostatných veciach by sa podľa neho malo rokovať tak, aby to bolo možné dať do legislatívneho procesu v druhej polovici roka.

Podľa ministra je práve teraz posledná možnosť presadiť dôležité veci, ktoré môžu ľuďom na Slovensku dlhodobo pomáhať. Na mysli má rodičovský bonus, prorodinné časti daňovo-odvodovej reformy a prijatie legislatívy o fungovaní rodinných podnikov.

„Máme šancu za tento polrok zásadne zmeniť fungovanie tejto krajiny v tom, že štát bude klásť veľký dôraz na podporu prorodinných opatrení a fungovanie rodín od narodenia dieťaťa až do dôchodkového veku. Vidím to ako veľkú príležitosť, ktorú ale musíme využiť v tomto polroku, lebo sa prehupneme do druhej polovice volebného obdobia a ak tieto dobré návrhy majú prejsť aj do realizácie, tak termín 1. 1. 2023 je kľúčový,“ uzavrel minister.