Boris Kollár zatiaľ nechce upravovať rokovací poriadok parlamentu

V rozhovore pre TASR to uviedol predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina). Dodal, že ak by sa otvoril rokovací poriadok, mohlo by doň prísť veľa nežiaducich zmien. Šéf Ústavnoprávneho výboru NR SR Milan Vetrák (OĽANO), naopak, tvrdí, že úpravu rokovacieho poriadku predpokladá aj programové vyhlásenie vlády a v tomto roku sa má koalícia venovať tzv. veľkej novele rokovacieho poriadku.

„Pokiaľ bude veľmi významný moment, aby sme otvárali rokovací poriadok, vtedy upravíme čítanie pozmeňujúcich návrhov. Len pre drobnosti nebudem otvárať rokovací poriadok, pretože je to veľmi nebezpečná vec. Keď ho raz otvoríte, je to otvorená Pandorina skrinka, naskočí tam veľa pozmeňujúcich návrhov. Snažím sa to zbytočne neotvárať,“ uviedol Kollár pre TASR.

Jedna z vecí, ktorá by sa mohla upraviť, je podľa neho vnášanie vizuálnych pomôcok, a to tak, aby bol nielen zákaz ich vnášať, ale aj ich vyrábať v pléne. „Môže sa stať, že síce opravíte malú drobnosť, ktorá sa stane možno raz za rok, ale môže tam prejsť taká významná vec, ktorá ovplyvní život v parlamente, a to by som veľmi nerád. Môže to byť aj niečo negatívne, napríklad neobmedzená rozprava,“ vysvetlil šéf parlamentu, prečo poriadok meniť nechce.

Vetrák však hovorí, že pre prípravu novelizácie rokovacieho poriadku vznikla aj pracovná skupina. „Vytvorila sa k tomu pracovná skupina zložená zo zástupcov koaličných strán, ktorá začne vyhodnocovať jednotlivé podnety počas februárovej parlamentnej schôdze,“ uviedol pre TASR. Dodal, že novelu rokovacieho poriadku parlamentu ako súčasť lepšej tvorby práva predpokladá programové vyhlásenie vlády. „V minulom roku sme už schválili novelu, ktorá sa týkala najmä online rokovaní výborov parlamentu,“ uzavrel.