Rakovina pankreasu: Zvláštny príznak pod rebrom, ktorý nesmiete ignorovať

Lekári varujú pred zvláštnym symptómom pod rebrami, ktorý môže naznačovať rakovinu pankreasu. Včasná diagnostika rakoviny môže byť kľúčovým faktorom úspechu liečby a uzdravenia. Platí to najmä pre rakovinu pankreasu, ktorá je považovaná za jednu z najsmrteľnejších druhov rakoviny. Len malé percento pacientov s rakovinu pankreasu prežije päť a viac rokov po diagnóze.

Zatiaľ čo väčšina symptómov je dobre známa, existuje ešte jeden zvláštny príznak, o ktorom mnohí ľudia nevedia. Lekári vo vedeckom časopise British Medical Journal upozorňujú na zvláštny pocit pod rebrami, ktorý naznačuje vážne ochorenie. Je to spôsobené umiestnením pankreasu za žalúdkom, kde sa rebro stretáva s hrudnou kosťou.

V BMJ lekári popísali prípad pacientky menom Rachel. Ako uvádzajú autori štúdie:

„Dva roky predtým, ako jej diagnostikovali rakovinu pankreasu, sa Rachel radila so svojím lekárom o bolesti pod ľavým rebrom, pričom mala podozrenie, že ide o natiahnutý sval po ťažkej práci v záhrade. Bolesť sa naďalej zhoršovala a štyri mesiace po tom, čo sa prvýkrát objavila, sa Rachel opäť vrátila k praktickému lekárovi.“

Rachel lekárovi uviedla, že mala pocit, akoby ju „všade pichalo“. Lekár dospel k záveru, že by mala ísť na vyšetrenie srdca, no to nemalo žiadny účinok. Ako ďalej uviedli autori štúdie:

„Všeobecný lekár potom Rachel poslal k nemocničnému špecialistovi, ktorý urobil endoskopiu a skeny, ale nemal podozrenie na rakovinu. Najskôr interpretoval snímky tak, že naznačujú hiátovú herniu, ale po preskúmaní výsledkov skenovania rozhodol, že má rakovinu v strede pankreasu a sekundárne v pečeni."

Podľa Health Talk aj ďalší pacienti s rakovinou pankreasu hlásili chvenie, zatiaľ čo iní uviedli pocit pulzovania pod rebrom.

Vo vzácnych prípadoch môžu byť pacientom diagnostikované neuroendokrinné nádory alebo nádory buniek ostrovčekov. Spúšťajú nadprodukciu inzulínu, ktorý znižuje hladinu cukru v krvi. Pri tomto type nádoru môže dochádzať k zimnici, hnačke a svalovým kŕčom.

Medzi bežnejšie príznaky rakoviny pankreasu patrí bolesť brucha, ktorá vyžaruje do chrbta, strata chuti do jedla alebo neúmyselná strata hmotnosti.

Jedným z dôvodov, prečo môže byť rakovina pankreasu taká nebezpečná, je skutočnosť, že žiadne prípady nie sú geneticky rovnaké.

Ak máte obavy z akýchkoľvek príznakov, ktoré ste u seba pozorovali, kontaktujte svojho praktického lekára a dohodnite si vyšetrenie.