Video: Túto vec na toalete neopakujte, môže viesť k inkontinencii a poškodeniu svalov

Väčšina žien so strachom hľadí na verejné toalety. Predsa len si nemôžu byť isté čistotou na nich, a tak sa pri ich návšteve uchyľujú k dramatickým riešeniam, ako sa vyhnúť vírusom a baktériám.

K najčastejším prostriedkom obmedzenia kontaktu so záchodovou misou patrí jej obkladanie toaletným papierom. O tom, prečo sa to neoplatí, sme vás už informovali, no dnes sa dozviete, prečo by ste nemali robiť ani ďalšie z preventívnych opatrení.

Problematické je aj skláňanie sa nad toaletnou misou pri vykonávaní potreby. Žena sa tak celkom nedotýka toaletnej misy, ale je nad ňou učupená. O nástrahách tejto praktiky hovorí na TikToku lekárka Sabrina Baxterová.

„Čupenie tlačí na svaly panvového dna a po čase ich môže oslabiť, čo vedie k prepadnutiu, inkontinencii a ďalším problémom,“ vysvetľuje Baxterová na sociálnej sieti s tým, že je lepšie a bezpečnejšie si normálne sadnúť na misu.

Lekárka Carol Cooperová pre britský denník The Sun dodáva, že krčenie sa nad toaletnou misou ovplyvňuje tok moču pri močení. „Vedie to k ďalšiemu natiahnutiu, čo nakoniec môže spôsobiť oslabenie svalov panvového dna,“ hovorí.

Cooperová dodáva, že v danej polohe môže dôjsť k neúplnému vyprázdneniu močového mechúra, čím sa zvyšuje riziko infekcie močových ciest. Lekárka na záver hovorí, že nakláňanie sa nad misou neuškodí, ak sa neopakuje pravidelne. Jeho časté opakovanie je ale nebezpečné.