V bratislavských vysokoškolských internátoch sa sprísnili opatrenia

DNES - 9:32

Bratislava Správy » Domáce

Vo vysokoškolských internátoch v hlavnom meste sa sprísnili opatrenia po tom, ako okres Bratislava prešiel od pondelka 8. novembra podľa COVID automatu do prvého stupňa ohrozenia, teda do červenej fázy. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Univerzity Komenského (UK) Lenka Miller.

Ubytovanie v internátoch najväčšej a najstaršej univerzity na Slovensku pokračuje v súčasnom režime OTP. „Sprísňuje sa režim povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. V interiéri platí povinnosť nosiť respirátory. V prípade hromadných podujatí v exteriéri sú povinné rúška,“ konkretizovala. Ako doplnila, v internátoch na Mlynoch je ubytovaných 4750 osôb a v internáte Družba je približne 2000 osôb. „Nie všetci sa však v súčasnosti nachádzajú v internátoch, niektorí odišli domov,“ dodala. V internátoch Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave sa v iných stupňoch rizika ako „monitoring“, teda aj v aktuálnom, dôrazne odporúča režim OTP. „Ubytovaní môžu byť iba študenti, ktorí absolvujú aspoň časť vzdelávacích činností prezenčnou metódou. Vstup do ubytovacích zariadení majú povolený len ubytovaní študenti, návštevy medzi jednotlivými izbami sú zakázané,“ poznamenal pre TASR hovorca STU Juraj Rybanský. Aktuálne je ubytovaných v internátoch STU približne 2700 študentov. Vedúci centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou Ekonomickej univerzity v Bratislave Miroslav Horňák pre TASR uviedol, že na univerzite funguje výučba v online režime podľa harmonogramu akademického roka. „V internátoch sa nachádzajú iba zahraniční študenti, ktorí sa riadia opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR vydanými pre ubytovacie zariadenia a v nadväznosti na aktuálny COVID automat pre daný okres, v ktorom sa zariadenia nachádzajú, dodržiavajú protipandemické opatrenia,“ uviedol. Študentské domovy Ekonomickej univerzity v Bratislave taktiež fungujú v režime OTP. Zdieľať tento článok na Facebooku