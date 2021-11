Capitals po tragédiách nechcú dohrať sezónu, žiadosťou sa zaoberá vedenie ligy

Vedenie sa tak rozhodlo po minulotýždňových tragických udalostiach, ktoré klub zasiahli. Zástupcovia súťaže následne agentúre APA potvrdili, že žiadosť bratislavského klubu vzali na vedomie a budú sa ňou v najbližších dňoch zaoberať.

Capitals sa však zo súťaže neodhlasujú a v ďalšej sezóne by v nej chceli pokračovať. „Vzhľadom na tragické udalosti, ktoré v uplynulých dňoch zasiahli náš klub, sa vedenie klubu okamžite stretlo s cieľom vyriešiť naliehavú otázku, ako ďalej s pôsobením iClinic Bratislava Capitals v nadnárodnej ICE Hockey League. Rozhodnutie sa nerodilo ľahko, avšak po dôslednom zvážení všetkých faktov sa klub rozhodol požiadať vedenie ICE Hockey League o prerušenie účasti iClinic Bratislava Capitals v ďalších zápasoch tejto sezóny. Klub sa rozhodol ligu v tejto sezóne nedohrať, ale z ligy sa neodhlasuje. Budeme čakať na spätnú väzbu zo strany vedenia ligy,“ píše sa vo vyhlásení klubu.

Ten zasiahli v priebehu pár dní dve tragické správy. Pred dvoma týždňami v piatok skolaboval na ľade rakúskeho Dornbirnu útočník Boris Sádecký, bol vo vážnom stave a napokon skonal na zlyhanie srdca v stredu vo veku 24 rokov. O dva dni neskôr zomrel aj viceprezident a generálny riaditeľ klubu Dušan Pašek mladší. „Nateraz našim hráčom ďakujeme za ich doterajšie úsilie a ich hokejové srdcia, ktoré nechávali na ľade pri každom jednom zápase. Veríme, že fanúšikovia pochopia toto rozhodnutie a podporia nás v tomto neľahkom období,“ uvádza stanovisko vedenia bratislavského klubu.

Capitals vstúpili do IHL v sezóne 2020/21, v základnej časti obsadili 7. miesto a v nadstavbe sa pri svojej premiére prebojovali do play off. V ňom podľahli vo štvrťfinále neskoršiemu vicemajstrovi Bolzanu 1:4 na zápasy.

V prebiehajúcom ročníku odohrali 14 zápasov, v ktorých nazbierali 20 bodov a patrila im priebežná 10. priečka zo štrnástich účastníkov súťaže.