Von der Leyenová vyzvala na uvalenie nových sankcií voči Bielorusku

„Bielorusko musí prestať ohrozovať životy ľudí. Inštrumentalizácia migrantov na politické účely zo strany Bieloruska je neprijateľná,“ uviedla šéfka EK. Bieloruský režim podľa nej musí pochopiť, že nátlak na EÚ týmto spôsobom mu nepomôže uspieť v jeho zámeroch.

„Hovorila som s poľským premiérom, litovskou premiérkou a lotyšským predsedom vlády, aby som im vyjadrila solidaritu a prediskutovala s nimi opatrenia, ktoré môže EÚ prijať, aby ich podporila v ich úsilí riešiť túto krízu,“ spresnila von der Leyenová.

Do hľadáčika sa podľa nej dostanú aj aerolínie, ktoré sa podieľajú na prepravovaní migrantov do Bieloruska.

Šéfka EK zároveň oznámila, že podpredseda EK pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas a šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v najbližších dňoch navštívia krajiny pôvodu migrantov, aby zabezpečili, že tamojšie úrady zabránia tomu, aby ich štátni príslušníci padli do „pasce nastraženej Bieloruskom“. EK podľa von der Leyenovej spolu so špecializovanými agentúrami Organizácie Spojených národov (OSN) preskúma možnosti, ako zabrániť vypuknutiu humanitárnej krízy a zároveň zabezpečiť bezpečný návrat migrantov do krajín ich pôvodu s podporou tamojších orgánov.