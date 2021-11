Fico: Ústavný súd by mal čo najrýchlejšie prispieť k právnej istote a stabilite

Ústavný súd (ÚS) SR by mal čo najrýchlejšie prispieť k právnej istote a stabilite. Mal by dať aj jasné odpovede na právne témy, pretože pomalé konania súdu vyvolávajú otázky, aký význam má jeho rozhodnutie napríklad o protiústavnosti väzby, keď ho prijme až po tom, čo je sťažovateľ z väzby prepustený. Uviedol to predseda strany Smer-SD Robert Fico v súvislosti s rozhodnutiami ÚS vo veci pandemických opatrení.

Fico poukazuje, že s protipandemickými opatreniami sa na Ústavný súd SR obrátili poslanci opozičného Smeru-SD a tiež generálny prokurátor Maroš Žilinka. Situácii by podľa Fica pomohlo, pokiaľ by ÚS SR bezodkladne o návrhoch rozhodol.

„Aký význam budú mať rozhodnutia o neústavnosti protipandemických opatrení, keď už bude po 'covide'? Takéto prieťahy v rozhodovaní Ústavného súdu znemožňujú potom akúkoľvek praktickú nápravu porušovania ľudských práv alebo protiústavnosti právnych predpisov,“ skonštatoval Fico.