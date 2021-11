Migranti na bielorusko-poľskej hranici sa pokúsili prekonať bariéry

Podľa agentúry AP na videozáznamoch, ktoré zverejnili bieloruské médiá, vidno, ako migranti používajú vyvrátené stromy, aby sa dostali cez plot.

Poľské ministerstvo vnútra uviedlo, že odvrátilo pokus o nelegálny vstup na územie krajiny a že situácia je už pod kontrolou. Zverejnilo video, na ktorom je vidieť, ako sa migranti pokúšajú prekonať bariéru so žiletkovým plotom a ako hádžu predmety na poľské jednotky lemujúce plot.

Podľa AP nemožno nezávisle overiť, čo sa na hranici deje, pretože novinári majú na prácu v Bielorusku obmedzenia a v Poľsku im v tom bráni výnimočný stav.

That’s the most disturbing. 03/2020, the Turkish government pushed 30.000 migrants towards Greece. Greece kept them off and is building a wall. There are 40 flights per day between Istanbul and Belarus. Do you get the picture? - #Turkey #Belarus #Poland pic.twitter.com/aDEbFBrB19