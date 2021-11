Via Iuris nesúhlasí s návrhom Baránika na zmenu paragrafu 363 TP

Organizácii sa nepozdáva, že podľa predloženej zmeny navrhnúť postup podľa paragrafu by mohli len poškodený a zúčastnená osoba, a to len v neprospech obvineného. Navrhovaná zmena podľa Via Iuris odporuje zásade zakotvenej v TP.

„Orgány činné v trestnom konaní majú podľa nej s rovnakou starostlivosťou objasňovať okolnosti svedčiace proti obvinenému, ako aj okolnosti, ktoré svedčia v jeho prospech, a v oboch smeroch vykonávajú dôkazy tak, aby umožnili súdu spravodlivé rozhodnutie,“ pripomenula Via Iuris.

Organizácia je presvedčená, že ustanovenie si vyžaduje prísnejšiu reguláciu, aby spĺňalo podmienky mimoriadneho opravného prostriedku a nezasahovalo sa do nezávislosti a zodpovednosti prokurátora. „Návrh pána Baránika však nerieši podstatné nedostatky ustanovenia paragrafu 363 a je dokonca v rozpore s jednou zo zásad Trestného poriadku,“ skonštatovala výkonná riaditeľka Via Iuris Katarína Batková.

Právomoc generálneho prokurátora zrušiť rozhodnutie podľa sporného paragrafu 363 Trestného poriadku by sa mohla obmedziť. Navrhuje to Baránik v novele Trestného poriadku. Navrhnúť postup podľa paragrafu by mohli len poškodený a zúčastnená osoba, a to len v neprospech obvineného. O novele by mal parlament rokovať na ďalšej riadnej schôdzi, ktorá sa začína 23. novembra.

Paragraf 363 hovorí o tom, že generálny prokurátor zruší právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon. Môže tak urobiť aj na návrh obvineného a zrušiť obvinenie v jeho prospech. Táto právomoc je podľa Baránika definovaná tak široko, že stráca charakter mimoriadneho opravného prostriedku.