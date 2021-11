Na Národnom futbalovom štadióne zaočkovali treťou dávkou takmer 1500 ľudí

Išlo prevažne o staršiu generáciu, vekový priemer bol 80 rokov. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.

Očkovacie centrum bude otvorené zatiaľ len v sobotu, prípadne v piatok popoludní, v prípade zvýšenia záujmu o očkovanie bude otvorené aj viac dní v týždni. „To nastane vtedy, ak prídu na preočkovanie tí ľudia, ktorých sme očkovali v obrovskom množstve pred šiestimi mesiacmi, čo bolo od polovice mája do začiatku júna,“ povedal riaditeľ odboru zdravotníctva Úradu BSK a lekár kraja Tomáš Szalay. Ak to kapacity dovolia, očkovať sa bude aj bez registrácie.

V očkovacom centre na NFŠ vakcinujú prioritne seniorov nad 55 rokov a ľudí so zníženou imunitou. Týka sa to ľudí, ktorí majú viac ako šesť mesiacov od zaočkovania druhou dávkou a v prípade imunokompromitovaných pacientov sú to štyri týždne po druhej dávke. Očkuje sa vakcínou od konzorcia Pfizer/BioNTech.

Bratislavský kraj očkoval treťou dávkou aj v Malackách, kde prišlo takmer 200 ľudí. Očkovalo sa tiež v nákupnom centre na Einsteinovej ulici, prvú alebo druhú dávku vakcíny dostalo približne 100 ľudí.