Na obnovu historickej reduty získala Jelšava milión eur z nórskych fondov

Multikultúrny priestor v bývalej redute by mal okrem obyvateľov Jelšavy slúžiť aj ľuďom z okolitých obcí. Podľa slov primátora je cieľom projektu zachrániť historickú budovu, ale i zladiť súžitie rómskej komunity a majority. V novom koordinačnom centre pre deti a mládež by sa mali konať rôzne spoločenské podujatia a voľnočasové aktivity, časť priestorov budovy by v budúcnosti mohla slúžiť aj na komerčné či podnikateľské účely, napríklad v oblasti gastronómie.

Historická reduta Skalka bola postavená v 19. storočí a slúžila ako mestský hotel s hostincom. Budova je v súčasnosti v zlom technickom stave a jej priestory sú už niekoľko rokov nevyužívané. „Celkový rozpočet na obnovu tejto budovy bol ešte pred niekoľkými rokmi okolo dvoch miliónov eur,“ uviedol Kolesár s tým, že finančné prostriedky z nórskych fondov nebudú stačiť na rekonštrukciu celého objektu.

Kedy sa s rekonštrukciou reduty Skalka začne, zatiaľ známe nie je, realizácia odštartuje až po ukončení verejného obstarávania a jeho následnej kontrole. „Predpokladáme, že budú aj určité problémy v rozpočte. Rozpočtovalo sa za iných cien stavebných materiálov a služieb stavebných prác, ako je teraz a ako bude možno o rok,“ poznamenal primátor.

Pre Jelšavu ide v rozmedzí dvoch rokov o druhý veľký grant z Nórskeho finančného mechanizmu. Samospráva približne milión eur získala aj na záchranu Coburgovského kaštieľa, v ktorom vznikne historicko-remeselné a ekologické centrum Gemera i zázemie pre turistov.

Podľa slov primátora prinesú oba projekty najmä zmenu vizuálu mesta či väčší záujem zo strany turistov. „Ale čo by bolo najlepšie, aby sa zmenila aj náplň života, aby ľudia v jednom aj v druhom projekte našli pracovné uplatnenie a uspokojenie, že sú v meste možnosti, ako tráviť voľný čas,“ dodal Kolesár.