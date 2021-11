Bojnická nemocnica sprísnila režim pre darovanie krvi, bude v režime OTP

Tamojšie hematologické a transfuziologické oddelenie bude z kapacitných a prevádzkových možností pracovať v režime OTP, teda očkovaní, testovaní a po prekonaní ochorenia. Reaguje tak na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu. Nemocnica o tom informovala na svojej stránke.

Oddelenie bude pracovať v režime OTP vzhľadom na to, že okres Prievidza prešiel do bordovej farby COVID automatu, rovnako sa to týka iných okresov podľa trvalého alebo prechodného bydliska darcov. U nezaočkovaných darcov tak bude po novom k odberu vyžadovať negatívny antigénový alebo PCR test nie starší ako 72 hodín.

„Prosíme darcov, aby tieto opatrenia rešpektovali, prípadne si odber odložili na epidemicky priaznivejšie obdobie. V režime OTP majú výnimku okrem očkovaných darcov aj darcovia po prekonaní ochorenia nie viac ako 180 dní. K odberu budeme vyžadovať príslušné doklady,“ upozornila nemocnica.

Zdravotníci pripomenuli, že naďalej platí odklad darovania krvi po očkovaní, 14 a 28 dní v závislosti od očkovacej látky (po každej dávke) a pauza po návrate zo zahraničia - 14 dní od návratu.

„Počas darovania je nevyhnutné mať respirátor FFP2 bez výdychového ventilu a venovať zvýšenú pozornosť hygienickej dezinfekcii rúk pri príchode, aj počas celého procesu darovania,“ doplnila nemocnica.

Ak bude okres Prievidza v COVID automate v čiernej farbe, opatrenia budú ešte prísnejšie, respektíve by na odber v podmienkach bojnickej nemocnice mali prichádzať len zaočkovaní darcovia krvi. „Výnimku budeme môcť uplatniť len u darcov krvi, ktorých budeme pozývať na urgentný odber telefonicky,“ dodalo zdravotnícke zariadenie.