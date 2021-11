Tragická nehoda na železničnom priecestí: Na mieste zasahovali hasiči

V nedeľu 7. novembra po 9. hod. došlo k nehode, pri ktorej osobný vlak narazil do osoby na železničnom priecestí v Piešťanoch. Info.sk o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave Lena Košťálová.

"Veliteľ zásahu skonštatoval, že zranenia osoby boli nezlučiteľné so životom. Za pomoci sprievodcov vlaku a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru bola vykonaná evakuácia cestujúcich cez únikové dvere betónového múru do bezpečného priestoru. Po naložení zostatkov tela do vozidla pohrebnej služby bolo koľajisko očistené jedným vysokotlakovým prúdom. Počas celého zásahu bol železničná trať v tomto smere neprejazdná," uviedla Košťálová.