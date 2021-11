Zdravotníci z nemocníc adresovali verejnosti list

Viac ako 1300 zdravotníkov z nemocníc sa postavilo za verejnú výzvu obyvateľom krajiny na podporu očkovania proti ochoreniu COVID-19. V liste verejnosti zdôrazňujú, že do nemocníc sa dostávajú čoraz mladší pacienti a nemocnice musia pristupovať k obmedzovaniu takzvanej bielej medicíny.

„Situácia s pandémiou nie je dobrá. Verím, že výzva, ktorú kolegovia spísali, bude mať vo verejnosti odozvu,“ uviedol na margo listu v pondelok minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

Lekári, sestry, farmaceuti či fyzioterapeuti v ňom zdôrazňujú neustály nárast nakazených pacientov a vyčerpanosť zdravotníkov. „Lôžka, na ktorých ešte pred pár týždňami ležali pacienti s inými ochoreniami, obsadzujú pacienti s COVID-19. Aj keď sa veľmi snažíme, starostlivosť o pacientov s iným ochorením sa čoraz viac obmedzuje. Pribúdajú oddelenia a nemocnice, ktoré sú nútené odkladať plánované a odkladné zákroky. Je nás málo, pacientov je čoraz viac a my už prestávame vládať,“ poukázali zdravotníci.

Pripomínajú, že väčšina úmrtí na COVID-19 patrí do skupiny odvrátiteľných úmrtí, keďže sa im očkovaním dalo zabrániť. „Očkovania a vedľajších účinkov sa netreba obávať. Vakcíny sú bezpečné a overené,“ uviedli zdravotníci s tým, že očakávajú ďalšie zhoršovanie situácie v nemocniciach.

V Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) leží aktuálne 157 pacientov s ochorením COVID-19, 12 z nich je na umelej pľúcnej ventilácii. „Prichádzajú k nám už aj pacienti z iných krajov,“ spresnil riaditeľ UNB Roland Schaller. Nemocnica sa podľa jeho slov na nárast nakazených pacientov zodpovedne pripravila. „Lekári urobili, čo mohli, teraz je aj na verejnosti, aby nám bola oporou a dala sa zaočkovať,“ vyzval Schaller.

Na Úrade vlády SR zároveň od pondelka podľa Lengvarského pokračujú rokovania o odporúčaniach konzília odborníkov. „Určite budem trvať na tom, čo odporučilo konzílium. Verím tomu, že odporúčania budú zavedené,“ dodal minister s tým, že bude podporovať aj zavedenie lokálneho núdzového stavu.

LIST VEREJNOSTI OD ZDRAVOTNÍKOV Z NEMOCNÍC

Drahí spoluobčania, priatelia, všetci tí, ktorí ešte stále váhate, či sa dať zaočkovať proti Covid-19,

my, zdravotníci a zdravotníčky pracujúci na covid oddeleniach po celom Slovensku, sa denne pozeráme do očí ľuďom, ktorí nevládzu dýchať. Pýtajú sa nás, prečo sú práve oni tí, ktorí boj s Covid-19 prehrávajú. Mnohí z nich sa ešte nedávno obávali očkovania a toto ochorenie, naopak, podceňovali. Dnes by dali všetko za to, aby sa rozhodli inak.

Naša práca v tejto vlne začína byť extrémne náročná nielen fyzicky, ale predovšetkým duševne a ľudsky. Nevieme sa ubrániť slzám nad lôžkami čoraz mladších neočkovaných pacientov, ktorým už nedokážeme pomôcť. Nedá sa prestať myslieť na to, že ich odchod nie je len predčasný, ale najmä zbytočný.

Plnia sa nám nemocnice ľuďmi, ktorí v nich nemuseli byť. Mnohí z nich prežívajú mimoriadne ťažký priebeh ochorenia, týždne odlúčenia od svojej rodiny a neistotu, ako to skončí. Nezriedka to končí tak, že nám títo ľudia umierajú a my im už nedokážeme pomôcť. Je to neopísateľný pocit bezmocnosti a zúfalstva.

Lôžka, na ktorých ešte pred pár týždňami ležali pacienti s inými ochoreniami, obsadzujú pacienti s Covid-19. Aj keď sa veľmi snažíme, starostlivosť o necovidových pacientov sa čoraz viac obmedzuje. Pribúdajú oddelenia a nemocnice, ktoré sú nútené odkladať plánované a odkladné zákroky. Je nás málo, pacientov je čoraz viac a my už prestávame vládať.

Väčšina úmrtí na Covid-19 patrí do skupiny odvrátiteľných úmrtí, keďže sa im očkovaním dalo zabrániť. Žiaľ, medzi obeťami pandémie budú aj tí, ktorí sa pre obsadenosť nemocníc covid pacientami nedostanú včas k primeranej lekárskej starostlivosti. Očkovaním teda môžeme zabrániť aj nadbytočným úmrtiam na iné diagnózy.

Drahí spoluobčania, priatelia, všetci tí, ktorí ešte stále váhate, či sa dať zaočkovať proti Covid-19. My, zdravotníci a zdravotníčky pracujúci na Covid oddeleniach po celom Slovensku, Vás prosíme o dôveru a o pomoc.

Dôsledky Covidu máme dennodenne pred očami, ľudia s ťažkým priebehom umierajú v našich rukách. Očkovanie nie je politická otázka, je to medicínska otázka. Na Covid oddeleniach sme takmer všetci lekári a lekárky zaočkovaní, vedľajších účinkov očkovania sa netreba obávať, vakcíny sú bezpečné a v praxi osvedčené.

S týmito skúsenosťami, v stave veľkej fyzickej a psychickej vyčerpanosti a s obavami z toho, čo nás ešte len čaká, Vás prosíme, dajte sa zaočkovať. Nie je dôvod sa toho obávať, ale je veľa dôvodov obávať sa ťažkého priebehu ochorenia Covid-19 v nemocnici. Vieme, o čom hovoríme.

Prosíme Vás, pomôžte nám Covid-19 poraziť.

Ďakujeme.

Autori:

Prim. MUDr. Milan Kulkovský, lekár, primár Interného oddelenia NsP Považská Bystrica

doc. MUDr., Peter Sabaka, PhD., lekár, KIGM

Signatári:

MUDr., Alena Koščálová, Msc., primár KIGM, KIGM

doc. MUDr., Igor Stankovič, Csc., prednosta KIGM, KIGM

doc. MUDr., Peter Sabaka, PhD., lekár, KIGM

MUDr., Lukáš Greguš, , lekár, KIGM

MUDr., Ľubomír Soják, , lekár, KIGM

MUDr., Ján Jurenka, , lekár, KIGM

MUDr., Peter Mihalov, , lekár, KIGM

MUDr., Veronika Bernáthová, , lekár, KIGM

MUDr., Malvína Mikešová, , lekár, KIGM

MUDr., Eliška Krajčovičová, , lekár, KIGM

MUDr., Ivy Kigen Chemutai, , lekár, KIGM

MUDr., Nadine Nshimirimana, , lekár, KIGM

MUDr., Monika Bolfová, , lekár, KIGM

MUDr., Simona Kovalíková, , lekár, KIGM

MUDr., Mohammad Dababsaseh, , lekár, KIGM

MUDr., Eliška Holubová, , lekár, KIGM

Mgr., Janka Rothová, , vedúca sestra, KIGM

Bc., Lívia Vaňková, , sestra, KIGM

MUDr. Ivan Brychta, PhD. chirurgická klinika, prednosta kliniky

MUDr. Marek Vician, chirurgická klinika, lekár

MUDr. Michal Gergel, chirurgická klinika, lekár

MUDr. Anita Lancz Klikáčová, chirurgická klinika, lekár

MUDr. Kristína Dobošová, chirurgická klinika, lekár

MUDr. Branislav Perina, chirurgická klinika, lekár

MUDr. Michaela Murínová Puchovanová, chirurgická klinika, lekár

MUDr. Ján Slezák, chirurgická klinika, lekár

MUDr. Tomáš Kundla, chirurgická klinik, lekár

MUDr. Themistoklis Roumeliotis, chirurgická klinika, lekár

MUDr. Barbora Danišovičová, chirurgická klinika, lekár

MUDr. Dominik Kula, chirurgická klinika, lekár

Mgr. Vanda Zabáková, chirurgická klinika, sestra

Alena Tóthová, chirurgická klinika, sestra

Dagmar Abrahámová, chirurgická klinika, sestra

Mariana Kaščáková, chirurgická klinika, sestra

Bc. Silvia Kováčová, chirurgická klinika, sestra

Andrea Šalgóová, chirurgická klinika, zdravotnícky asistent

Alexandra Švédová, chirurgická klinika, zdravotnícky asistent

Monika Frey, chirurgická klinika, pomocný pracovník v zdravotníctve

Elena Voleková, chirurgická klinika, sanitár

Miroslav Cicko, chirurgická klinika, pomocný pracovník v zdravotníctve.

MUDr. Katarína Jurečková , primárka OKF, Oddelenie klinickej farmakológie, UNB - Nemocnica Ružinov

MUDr. Anna Poizlová, klinická farmakologička, Oddelenie klinickej farmakológie, UNB - Nemocnica Ružinov

MUDr. Magda Horáková, klinická farmakologička, Oddelenie klinickej farmakológie, UNB - Nemocnica Ružinov

MUDr. Katarína Bilíková, internistka, farmaceutka, Oddelenie klinickej farmakológie, UNB - Nemocnica Ružinov

MUDr. Lenka Šromovská, lekárka, Oddelenie klinickej farmakológie, UNB - Nemocnica Ružinov

PharmDr. Anna Oleárová, klinická farmaceutka, Oddelenie klinickej farmakológie, UNB - Nemocnica Ružinov

Nora Szabóová, zdravotná sestra, Oddelenie klinickej farmakológie, UNB - Nemocnica Ružinov

Anikó Tanková, zdravotná sestra, Oddelenie klinickej farmakológie, UNB - Nemocnica Ružinov

Jarmila Čukanová , zdravotná sestra, dokumentaristka, Oddelenie klinickej farmakológie, UNB - Nemocnica Ružinov

Prof. MUDr. Juraj Payer PhD., MPH, FRCP, FEFIM, V. interná klinika LF UK a UNB, prednosta kliniky, prodekan LF UK

MUDr. Ján Števlík, V. interná klinika LF UK a UNB, zástupca prednostu kliniky

MUDr. Eva Akubžanová, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár

MUDr. Kristína Brázdilová, PhD., V. interná klinika LF UK a UNB, lekár

MUDr. Zora Brezová, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár

MUDr. Daniel Čierny, PhD., V. interná klinika LF UK a UNB, lekár

MUDr. Soňa Dubecká, PhD., V. interná klinika LF UK a UNB, lekár

Prof. MUDr. Andrej Dukát CSc., FRCP, FESC, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár

MUDr. Martin Huorka, CSc., V. interná klinika LF UK a UNB, lekár

MUDr. Katarína Hrubišková, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár

Prof.MUDr.Tibor Hlavatý,PhD.,V.interná klinika LFUK a UNB,lekár

MUDr. Victor Ibara, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár

Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH. FEFIM, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár, prodekan LF UK

MUDr. Yashar Jalali, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár

MUDr. Martin Jankovský, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár

Doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc., FESC, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár

Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD., V. interná klinika LF UK a UNB, zástupca prednostu

MUDr. Mehriziyo Kholmirzaeva, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár

MUDr. Martina Klinovská, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár

Doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD., V. interná klinika LF UK a UNB, lekár

MUDr. Magdaléna Kovářová, PhD., V. interná klinika LF UK a UNB, lekár

Doc. MUDr. Martin Kužma, PhD., V. interná klinika LF UK a UNB, lekár

MUDr. Zuzana Kužmová, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár

Prof.PharmDr.Ján Kyselovič,CSc.,V.interná klinka LF UK a UNB ,vedecký pracovník

MUDr. Eva Lazarová, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár

MUDr. Diogo Augusto Dos Santos Silva Miranda, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár

MUDr. Samuel Nachtmann, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár

MUDr. Darina Návratová, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár

MUDr. Patrícia Páleníková, PhD., V. interná klinika LF UK a UNB, lekár

MUDr. Ján Páleš, PhD., V. interná klinika LF UK a UNB, lekár

MUDr. Katarína Pastírová, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár

MUDr. Simona Pavúková, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár

MUDr. Tomáš Petrovič, PhD., V. interná klinika LF UK a UNB, lekár

MUDr. Juraj Smaha, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár

MUDr. Mária Sviteková, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár

MUDr. Igor Šturdík, PhD., V. interná klinika LF UK a UNB, lekár

MUDr. Zuzana Tomleinová, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár

MUDr. Zuzana Vrablicová, PhD., V. interná klinika LF UK a UNB, lekár

MUDr. Petra Vrbová, V. interná klinika LF UK a UNB, lekár

MUDr. Jakub Hložník, MPH, primár, OAIM

MUDr. Zuzana Styková, lekárka OAIM

MUDr. Martina Dujsíková, lekárka OAIM

MUDr. Dominika Nováková, lekárka OAIM

MUDr. Nikola Šragová, lekárka OAIM

MUDr. Pavlína Juríková, lekárka OAIM

MUDr. František Jankó, lekár OAIM

MUDr. Lucia Ulrichová, lekárka OAIM

MUDr. Mária Makuchová-geriater, Lekárka ODCH

MUDr. Martina Matejková-geriater, Lekárka ODCH

MUDr. Antónia Kršáková-geriater, Lekárka ODCH

MUDr. Marián Pátek, MPH-internista, geriater, primár ODCH

MUDr.Benedikt Trnovec, lekar, Neurochirurgické oddelenie Nemocnica Ruzinov

MUDr.Kamil Koleják, PHD., MSC, lekár, Neurochirurgické oddelenie Nemocnica Ruzinov

MUDr.Peter Hudák, lekár, Neurochirurgické oddelenie Nemocnica Ruzinov

MUDr.Vanda Kissová, Neurochirurgické oddelenie Nemocnica Ruzinov

MUDr. Milan Líška, PhD., MPH, primár, Neurochirurgické oddelenie Nemocnica Ruzinov

Mgr.Lenka Kuruová, sestra, Neurochirurgické oddelenie Nemocnica Ruzinov

Ondrušová Silvia MUDr., Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava

Turček Michal.MUDr.PhD., Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava

Morovicsová Eva, doc. PhDr., PhD., Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava

Hapalová Zuzana, MUDr., Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava

doc. MUDr. Ľubomíra Izákovaá, PhD., Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava

Bezáková Gabriela, MUDr., Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava

Dénešiová Karin, MUDr., Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava

Valkučáková Vanda, MUDr., Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava

Móric Matej, MUDr., Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava

Hajdúk Michal, doc. PhDr., PhD., Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava

Mgr. Nágelová Natália, Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava

Iveta Mlkvá, MUDr., zást. prednostu

Valéria Krascsenitsová, vrchná sestra

Michaela Pietrzyková, MUDr., amb.lekárka

Katarína Melišová, MUDr., amb.lekárka

Lucia Grünnerová, MUDr., amb.lekárka

Miriam Fojtíková, RNDr., lab.diagnostik

Darina Zmajkovičová, Ing., lab.diagnostik

Veronika Drozdíková, Mgr., lab.diagnostik

Vladimíra Hecková, Bc., sestra

Viera Tereštíková, sestra

Alena Herdová, Mgr., laborantka

Júlia Danišovičová, laborantka

Silvia Koteková, laborantka

Mária Kamenická, sanitárka

Eva Bergendi, RNDr., lab.diagnostik

MUDr. Helena Šingliarová.,PhD, Primár FRO

MUDr. Marta Jurčová, Lekár FRO

MUDr. Zdenka Valuchová, Lekár FRO

MUDr. Zuzana Turlíková, Lekár FRO

MUDr. Alena Ivančíková, Lekár FRO

MUDr. Patrik Gmitter, Lekár FRO

MUDr. Katarína Pracharová, Lekár FRO

MUDr. Ladislav Košťál, Oddelenie chirurgie ruky, primár

MUDr. Marek Šipka, Oddelenie chirurgie ruky, lekár

MUDr. Dominika Kevická, Oddelenie chirurgie ruky, lekár

MUDr. Lukáš Václavek, MSc., Oddelenie chirurgie ruky, lekár

Anna Trnčíková, Odd. chirurgie ruky-AMB, sestra

Irena Pavlíková, Oddelenie chirurgie ruky, Referent pre zdrav.dokument.

Alžbeta Vargová, Oddelenie chirurgie ruky, PPvZ

MUDr. Juranová Jana -lekár, oddelenie klinickej hematológie UNB – Ružinov

MUDr. Bálintová Elena –lekár, oddelenie klinickej hematológie UNB – Ružinov

MUDr. Halčín Andrej PhDr. -lekár, oddelenie klinickej hematológie UNB – Ružinov

Mgr. Bošková Lucia - vedúci laborant krvnej banky, oddelenie klinickej hematológie UNB – Ružinov

Lukáčová Iveta -laborant krvná banka, oddelenie klinickej hematológie UNB – Ružinov

Bieliková Romana – laborant krvná banka, oddelenie klinickej hematológie UNB – Ružinov

Földešiová Zuzana – laborant krvná banka, oddelenie klinickej hematológie UNB – Ružinov

MUDr. Zuzana Volmutová - otorinolaryngológ, Lekárka Foniatrické odd.

MUDr. Gabriela Vidanová - sekundárny lekár. Foniatrické odd.

MUDr., Adriana Krajčíková, MIU, klinický mikrobiológ, Mikrobiologický ústav (MIU) LF UK a UNB

MUDr., PhD., Ján Koreň, MIU, klinický mikrobiológ, Mikrobiologický ústav (MIU) LF UK a UNB

Doc., MUDr., PhD., MPH, Adriána Liptáková, MIU, klinický mikrobiológ, Mikrobiologický ústav (MIU) LF UK a UNB

MUDr., Andrea Longauerová, MIU, klinický mikrobiológ, Mikrobiologický ústav (MIU) LF UK a UNB

Doc., RNDr., PhD., Lívia Slobodníková, MIU, laboratórny diagnostik, Mikrobiologický ústav (MIU) LF UK a UNB

RNDr., PhD., Magdaléna Záborská, MIU, laboratórny diagnostik, Mikrobiologický ústav (MIU) LF UK a UNB

Bc. Lenka Cichá, MIU, laborant, Mikrobiologický ústav (MIU) LF UK a UNB

Mgr, Alena Hollá, MIU, laborant, Mikrobiologický ústav (MIU) LF UK a UNB

Doc. MUDr. Katarína Furková, CSc. Lekárka Klinika pre deti a dorast A. Getlíka

doc. Jozef Michálek, CSc. Lekár Klinika pre deti a dorast A. Getlíka

MUDr. Adriana Nogeová, Lekár Klinika pre deti a dorast A. Getlíka

MUDr. Oleksandr Dobrovanov, MPH, MBA, Lekár Klinika pre deti a dorast A. Getlíka

MUDr. Mária Repáková, Lekárka Klinika pre deti a dorast A. Getlíka

MUDr. Soňa Caňová, Lekárka Klinika pre deti a dorast A. Getlíka

MUDr. Mária Kremeňová, Lekárka Klinika pre deti a dorast A. Getlíka

MUDr. Janka Hroncová, Lekárka Klinika pre deti a dorast A. Getlíka

MUDr. Marianna Bezeková, Lekárka Klinika pre deti a dorast A. Getlíka

MUDr. Lucia Vajdová, Lekárka Klinika pre deti a dorast A. Getlíka

MUDr. Petra Mičušíková, Lekárka Klinika pre deti a dorast A. Getlíka

MUDr. Katarína Birková, Lekárka Klinika pre deti a dorast A. Getlíka

MUDr. Zuzana Vondráčková, Lekárka Klinika pre deti a dorast A. Getlíka

MUDr. Karin Porubská, Lekárka Klinika pre deti a dorast A. Getlíka

MUDr. Zuzana Tekulová, Lekárka Klinika pre deti a dorast A. Getlíka

MUDr. Branislava Kurucová, Lekárka Klinika pre deti a dorast A. Getlíka

MUDr. Kristína Spálovádpo, Lekárka Klinika pre deti a dorast A. Getlíka

MUDr. Karina Harceková, Lekárka Klinika pre deti a dorast A. Getlíka

MUDr. Lukáš Lipovský, Lekárka Klinika pre deti a dorast A. Getlíka

MUDr. Nina Hudáková, Lekárka Klinika pre deti a dorast A. Getlíka

MUDr. Peter Valkár, Lekár Klinika pre deti a dorast A. Getlíka

MUDr. Slávka Šafárová, Lekárka Klinika pre deti a dorast A. Getlíka

MUDr. Malík Miroslav, PhD., vedúci lekár, Lekár Rádiologická klinika LFUK, UNB a SZU Bratislava pracovisko Nemocnica Petržalka

MUDr. Zatkalík Andrej, lekár zo špecializáciou

MUDr. Bartalosová Monika, lekár zo špecializáciou

MUDr. Paulovičová Andrea, lekár bez špecializácie

MUDr. Šranková Nina, lekár bez špecializácie

MUDr. Juríková Mária, lekár bez špecializácie

MUDr. Smolárová Dominika, lekár bez špecializácie

MUDr. Alqatrawi N.A. Husam, lekár bez špecializácie

MUDr. Víteková Marianna, lekár bez špecializácie

MUDr. Oboňová Zuzana, lekár bez špecializácie

MUDr. Gáfriková Gréta, lekár bez špecializácie

MUDr. Juraj Dúbrava, PhD, FESC, Lekár Oddelenia neinvazívnej kardiológie

MUDr. Denisa Kováčová, Lekárka Oddelenia neinvazívnej kardiológie

MUDr. Tatiana Rybnikárová, Lekárka Oddelenia neinvazívnej kardiológie

MUDr. Jozef Hanzel

MUDr. Andrej Krausko

MUDr. Miroslav Mokrý

MUDr. Tomáš Ďurček

MUDr. Alexander Mayer

MUDr. Silvia Mikulajová, Novorodenecké oddelenie, UNB – Nemocnica akad. L. Dérera, Primár, Lekár špecialista

MUDr. Mária Uherková, Novorodenecké oddelenie, UNB – Nemocnica akad. L. Dérera, Lekár špecialista

MUDr. Jarmila Jurinová, Novorodenecké oddelenie, UNB – Nemocnica akad. L. Dérera, Lekár špecialista

MUDr. Jana Káčeríková, Novorodenecké oddelenie, UNB – Nemocnica akad. L. Dérera, Lekár špecialista

MUDr. Veronica Barzóová, Novorodenecké oddelenie, UNB – Nemocnica akad. L. Dérera, Lekár špecialista

MUDr. Lucia Legéňová, Novorodenecké oddelenie, UNB – Nemocnica akad. L. Dérera, Lekár špecialista

MUDr. Simona Čverhová, Novorodenecké oddelenie, UNB – Nemocnica akad. L. Dérera, Lekár

MUDr. Katarina Nyeky, Novorodenecké oddelenie, UNB – Nemocnica akad. L. Dérera, Lekár

MUDr. Barbora Džurbalová, Novorodenecké oddelenie, UNB – Nemocnica akad. L. Dérera, Lekár

MUDr. Lucia Karásková, Novorodenecké oddelenie, UNB – Nemocnica akad. L. Dérera, Lekár

Prof. MUDr. Dr. h.c. Ján Breza, DrSc., MHA, Prednosta Urologickej kliniky

Doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MHA, MPH, Zástupca prednostu pre transplantácie obličiek

MUDr. Branislav Trebatický, PhD, Urologickej kliniky

MUDr. Jozef Dúbravický, Lekár

Prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc. Lekár

MUDr.Pavol Kožák, Lekár

MUDr. Martin Jankovich, Lekár

MUDr. Terézia Jankovichová, Lekárka

MUDr. Martina Serátor, Lekárka

MUDr, Marek Kamenický Lekár

MUDr.Katarína Topoliová Lekárka

MUDr. Michaela Marišová Lekárka

MUDr. Martin Chrastina, PhD., CETC Lekár

MUDr. Miroslava Piešťanská, Lekárka

MUDr. Róbert Fróhlich, Lekár

MUDr. Ivona Wišinská, Lekárka

MUDr. Michaela Miháľová, Lekárka

MUDr. Stanislav Žiaran, PhD.. MPH, FEBU — Lekár

MUDr. Juraj Mariš, Lekár

MUDr. Michaela Chrapeková Lekárka

MUDr. Andrea Kováčová Lekárka

MUDr. Michaela Javorková Lekárka

MUDr. Marcela Žitňáková Lekárka

MUDr. Andrej Janák Lekár

Doc. MUDr .MORICOVÁ Štefánia PhD. MPH. primár, oddelenie dlhodobo chorých UNB

MUDr. DOSTÁLOVÁ Katarína PhD.MPH, lekárka, oddelenie dlhodobo chorých UNB

MUDr. KUKUČKOVÁ Lucia, lekárka, oddelenie dlhodobo chorých UNB

MUDr. PONOŠOVÁ Diana. lekárka, oddelenie dlhodobo chorých UNB

MUDr. PETRÁŠKO Peter, lekárka, oddelenie dlhodobo chorých UNB

MUDr.MAČEKOVÁ Katarína, oddelenie dlhodobo chorých UNB

MUDr.SLOVÁČIKOVÁ Martina, oddelenie dlhodobo chorých UNB

PhDr. PAŠTRNÁKOVÁ Viera MPH, námestníčka, oddelenie dlhodobo chorých UNB

Mgr.KMEŤOVÁ Mária, úseková sestra, oddelenie dlhodobo chorých UNB

Mgr. REDEKY Renáta, oddelenie dlhodobo chorých UNB

Mgr HUDECOVÁ Martina, sestra, oddelenie dlhodobo chorých UNB

Mgr. CIPÍKOVÁ Dominika, sestra, oddelenie dlhodobo chorých UNB

Bc .BÍZKOVÁ Emília, sestra, oddelenie dlhodobo chorých UNB

Bc.MARÁČKOVÁ Simona, oddelenie dlhodobo chorých UNB

KOCKOVÁ Marta, oddelenie dlhodobo chorých UNB

PAVLÍKOVÁ Andrea, oddelenie dlhodobo chorých UNB

HUDÁKOVÁ Marta, sestra, oddelenie dlhodobo chorých UNB

KŇAŽKOVÁ Petra, oddelenie dlhodobo chorých UNB

HNYKOVÁ Ľudmila, oddelenie dlhodobo chorých UNB

ŠTEFÁNIKOVÁ Alžbeta, oddelenie dlhodobo chorých UNB

PIKALEKOVÁ Beáta, oddelenie dlhodobo chorých UNB

NAGYOVÁ Mária, oddelenie dlhodobo chorých UNB

FALTIN David, oddelenie dlhodobo chorých UNB

HABENICHTOVÁ Alexandra, oddelenie dlhodobo chorých UNB

GAŠPARÍKOVÁ Timea, oddelenie dlhodobo chorých UNB

ZAKARIAŠOVÁ Alexandra, oddelenie dlhodobo chorých UNB

KMINIAK Michal, oddelenie dlhodobo chorých UNB

GAŠPAROVÁ Oľga, oddelenie dlhodobo chorých UNB

KRUPOVÁ Simona, oddelenie dlhodobo chorých UNB

MAJERČÁKOVÁ Kristína, oddelenie dlhodobo chorých UNB

Ing. KOSZTOLÁNYIOVÁ Valéria, oddelenie dlhodobo chorých UNB

BALÁŽOVÁ Anastázia, oddelenie dlhodobo chorých UNB

BATELOVÁ Andrea, oddelenie dlhodobo chorých UNB

KRAJŠČÁK Roman, oddelenie dlhodobo chorých UNB

PIROŠKOVÁ. Klára, oddelenie dlhodobo chorých UNB

PharmDr. Ľubica Slimáková, Nemocničná lekáreň, farmaceut

PharmDr. Helena Barusová, Nemocničná lekáreň, farmaceut

Daniela Kummerová, Nemocničná lekáreň, PPvZ

Mgr. Adriana Šusterová, Nemocničná lekáreň, farmaceut

Alžbeta Rossnerová, Nemocničná lekáreň, farmaceutický laborant

Ivona Duffková, Nemocničná lekáreň, PPvZ

Mgr. Zora Pappová, Nemocničná lekáreň, farmaceut

Zuzana Šimeková, Nemocničná lekáreň, farmaceutický laborant

PharmDr. Terézia Smiešková, Nemocničná lekáreň, farmaceut

Blanka Antalová, Nemocničná lekáreň, referent

PharmDr. Katarína Vaľková, Nemocničná lekáreň, farmaceut

PharmDr. Andrea Hrivnáková, Nemocničná lekáreň, farmaceut

PharmDr. Tomáš Barna, Nemocničná lekáreň, farmaceut

Bc., Vlasta Klimešová, Nemocničná lekáreň, farmaceut

Mgr. Eva Šavelová, Nemocničná lekáreň, farmaceut

PharmDr. Zuzana Tarbajová, Nemocničná lekáreň, farmaceut

Mgr. Ľudmila Bilková, Nemocničná lekáreň, farmaceut

PharmDr. Zora Ficeková, Nemocničná lekáreň, farmaceut

Gabriela Borbélyová , Nemocničná lekáreň, farmaceutický laborant

Viktória Nagyová, Nemocničná lekáreň, farmaceutický laborant

Mária Wohlandová, Nemocničná lekáreň, farmaceutický laborant

Mária Zemanová, Nemocničná lekáreň, odborný referent

PharmDr. Lucia Černušková, Nemocničná lekáreň, farmaceut

doc. MUDr. Igor Bátora, CSc., prednosta kliniky KPLaT

MUDr. Jana Holčíková, PhD., zástupca prednostu KPLaT

MUDr. Andrea Jurinová, odborný asistent

MUDr. Tamina Madajová, odborný asistent

MUDr. Jana Zimanová, PhD., odborný asistent

MUDr. Silvia Knapčoková, sekundárny lekár

MUDr. Oľga Madajová, sekundárny lekár

MUDr. Michaela Ráczová, sekundárny lekár

PharmDr. Silvia Plačková, PhD, MPH, vedúca Národného toxikologického informačného centra

PharmDr. Blažena Cagáňová, PhD., zástupkyňa vedúcej NTIC

PharmDr. Erik Puchoň, PhD., farmaceut

Kristína Miřetinská, odborný referent

MUDr. Peter Mikus, PhD., prednosta, Klinika geriatrie SZU a UNB

MUDr. Eva Rajnohová, zástupkyňa prednostu, Klinika geriatrie SZU a UNB

MUDr. Ingrid Horváthová, lekárka, Klinika geriatrie SZU a UNB

MUDr. Silvia Strečanská, lekárka, Klinika geriatrie SZU a UNB

MUDr. Jozef Savkuliak, lekár, Klinika geriatrie SZU a UNB

MUDr. Nikola Tokárová, lekárka, Klinika geriatrie SZU a UNB

MUDr. Katarína Lakatošová, lekárka, Klinika geriatrie SZU a UNB

MUDr. Anna Chabroňová, lekárka, Klinika geriatrie SZU a UNB

MUDr. Lenka Lengyelová, lekárka, Klinika geriatrie SZU a UNB

Mgr. Melinda Martinská, vedúca sestra, Klinika geriatrie SZU a UNB

Bc. Kristína Galambosová, úseková sestra, Klinika geriatrie SZU a UNB

Alžbeta Liszkayová, sestra, Klinika geriatrie SZU a UNB

Katarína Löbbová, sestra, Klinika geriatrie SZU a UNB

Mgr. Marcela Pagurková, sestra, Klinika geriatrie SZU a UNB

Adriana Farkasová, sestra, Klinika geriatrie SZU a UNB

Estera Kozmérová, PPvZ, Klinika geriatrie SZU a UNB

Anna Hervayová, praktická sestra, Klinika geriatrie SZU a UNB

MUDr. KUKA Peter PhD., MPH. primár, UNB ŠGNPB, JIS, Doliečovacie oddelenie

MUDr.RAČICKÝ Radoslav, lekár, UNB ŠGNPB, JIS, Doliečovacie oddelenie

MUDr. KAZIMÍROVÁ Petra, lekár, UNB ŠGNPB, JIS, Doliečovacie oddelenie

MUDr. KVETOVÁ Mária, lekár, UNB ŠGNPB, JIS, Doliečovacie oddelenie

PhDr. KASALOVÁ Katarína, vedúca sestra, UNB ŠGNPB, JIS, Doliečovacie oddelenie

Bc. HERGOVITSOVÁ Viera, úseková sestra, UNB ŠGNPB, JIS, Doliečovacie oddelenie

CSONTOSOVÁ Veronika, sestra, UNB ŠGNPB, JIS, Doliečovacie oddelenie

FARKASOVÁ Kinga, sestra, UNB ŠGNPB, JIS, Doliečovacie oddelenie

EGRIOVÁ Silvia, sestra, UNB ŠGNPB, JIS, Doliečovacie oddelenie

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD. - prednosta, II. Dermatovenerologická klinika SZU

MUDr. Jozef Ulianko, PhD. - prednosta, II. Klinika plastickej chirurgie SZU

MUDr. Tomáš Pniak,PnD. - primár, Oddelenie otorinolaryngológie, FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

MUDr.Branislav Legiň, Oddelenie otorinolaryngológie, FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

MUDr. Simona Očkajová, Oddelenie otorinolaryngológie, FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

MUDr. Marcela Navrátilová, Oddelenie otorinolaryngológie, FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

MUDr.Jana Petriľaková, Oddelenie otorinolaryngológie, FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

MUDr.Silvia Frühwaldová, Oddelenie otorinolaryngológie, FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

MUDr. Diana Vološinová, PhD, MBA - primárka, Oddelenie infektológie FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

MUDr. Marian Trnovec, Oddelenie infektológie FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

MUDr. Milan Gablas, Oddelenie infektológie FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

MUDr. Mária Záriš Vachalíková, Oddelenie infektológie FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

MUDr. Tetiana Modynets, Oddelenie infektológie FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

MUDr. Valentyna Shandor, Oddelenie infektológie FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

MUDr. Monika Paločková, Oddelenie infektológie FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

MUDr. Majerníčková Natália - sekundárny lekár Novorodenecke oddelenie Nemicnica Ruzinov

MUDr. Monika Rosoľánková primárka - Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Ružinov.

MUDr. Ingrid Filipovičová, lekárka UNB

MUDr. Michaela Jakubová, lekárka UNB

MUDr. Miroslava Labačová, lekárka UNB

MUDr. Adriana Lučaničová, lekárka UNB

Mgr. Silvia Keményová, vedúca sestra UNB

Mgr. Margita Ágostonová, úseková sestra UNB

Magdaléna Gondorová, sestra UNB

Julia Herbergerová, sestra UNB

Viera Laposová Mgr., sestra UNB

Beata Lorinczová, sestra UNB

Edita Sáha, sestra UNB

Erika Vargová, sestra UNB

Prim. MUDr. Milan Kulkovský, lekár, primár Interného oddelenia NsP Považská Bystrica

MUDr. Štefanec Peter, Interné oddelenie NsP Považská Bystrica

MUDr. Frankovský Juraj, Interné oddelenie NsP Považská Bystrica

MUDr. Bobáňová Marianna, Interné oddelenie NsP Považská Bystrica

MUDr. Šedíková Lucia, Interné oddelenie NsP Považská Bystrica

MUDr. Sitárová Denisa, Interné oddelenie NsP Považská Bystrica

MUDr. Štibor Maroš, Interné oddelenie NsP Považská Bystrica

MUDr. Yatskevych Natalia, Interné oddelenie NsP Považská Bystrica

MUDr. Tarajčáková Soňa, Interné oddelenie NsP Považská Bystrica

MUDr. Fúčelová Barbora, Interné oddelenie NsP Považská Bystrica

MUDr. Ostrochovská Simona, Interné oddelenie NsP Považská Bystrica

MUDr. Galková Veronika, Interné oddelenie NsP Považská Bystrica

MUDr. Kafríková Martina, Interné oddelenie NsP Považská Bystrica

MUDr. Ďurišová Lucia, Interné oddelenie NsP Považská Bystrica

MUDr. Matejková Silvia, Interné oddelenie NsP Považská Bystrica

MUDr. Hanajíková Barbora, Interné oddelenie NsP Považská Bystrica

MUDr. Angelika Drľová + kolektív, infekčné oddelenie, primár, Fakultná nemocnica Trenčín

MUDr. Kohútek Peter, MPH, urologické oddelenie, primár, Fakultná nemocnica Trenčín

MUDr. Lukáč Marek, urologické oddelenie, lekár, Fakultná nemocnica Trenčín

MUDr. Slobodník Ladislav, urologické oddelenie, lekár, Fakultná nemocnica Trenčín

MUDr. Sokol Juraj, urologické oddelenie, lekár, Fakultná nemocnica Trenčín

MUDr. Kasala Louis, urologické oddelenie, lekár, Fakultná nemocnica Trenčín

MUDr. Ďurkovicová Gabriela, urologické oddelenie, lekár, Fakultná nemocnica Trenčín

MUDr. Jursová Katarína, urologické oddelenie, lekár, Fakultná nemocnica Trenčín

MUDr. Benčík Matej, urologické oddelenie, lekár, Fakultná nemocnica Trenčín

PhDr. Šebová Daniela, urologické oddelenie, vedúca sestra, Fakultná nemocnica Trenčín

Mgr. Nairi Natália, urologické oddelenie, staničná sestra, Fakultná nemocnica Trenčín

Štefánková Andrea, urologické oddelenie, sestra, Fakultná nemocnica Trenčín

Abdallová Lucia, urologické oddelenie, sestra, Fakultná nemocnica Trenčín

Benčíková Renáta, urologické oddelenie, sestra, Fakultná nemocnica Trenčín

Klimová Stanislava, urologické oddelenie, sestra, Fakultná nemocnica Trenčín

Mizeráková Andrea, urologické oddelenie, sestra, Fakultná nemocnica Trenčín

Mgr. Vargicová Marcela, urologické oddelenie, sestra, Fakultná nemocnica Trenčín

Bc. Kapšová Andrea, urologické oddelenie, sestra, Fakultná nemocnica Trenčín

Mgr. Marchevková Bohuslava, urologické oddelenie, sestra, Fakultná nemocnica Trenčín

MUDr. Oto Hermen, Oddelenie hyperbarickej oxygenoterapie, primár, Fakultná nemocnica Trenčín

MUDr. Renáta Berová Fyziatricko - rehabilitačné oddelenie, primár, Fakultná nemocnica Trenčín

MUDr. Mikulová Stanislava, geriatrické oddelenie, primár, Fakultná nemocnica Trenčín

MUDr. Žitňanová Katarína, geriatrické oddelenie, lekár, Fakultná nemocnica Trenčín

MUDr. Kiss-Tóthová Tatiana, geriatrické oddelenie, zástupca primára, Fakultná nemocnica Trenčín

MUDr. Skukálková Radoslava, geriatrické oddelenie, lekár, Fakultná nemocnica Trenčín

MUDr. Kvasnicová Veronika, geriatrické oddelenie, lekár, Fakultná nemocnica Trenčín

MUDr. Kyselicová Martina, geriatrické oddelenie, lekár, Fakultná nemocnica Trenčín

MUDr. Marcel Mišák, klinika úrazovej chirurgie, primár, Fakultná nemocnica Trenčín

MUDr. Tomáš Lipták + kolektív, interné oddelenie, zástupca primára, Fakultná nemocnica Trenčín

MUDr. Zuzana Šustykevičová, očná klinika, primár, Fakultná nemocnica Trenčín

MUDr Filip Kohutek, PhD, onkologická klinika , lekár, Fakultná nemocnica Trenčín

MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH, onkologická klinika, primár, Fakultná nemocnica Trenčín

Eva Hanáčková, primárka neurologického oddelenia Nemocnica AGEL Komárno

Lucia Kochanová, lekárka neurologického oddelenia Nemocnica AGEL Komárno

Rudolf Balko, neurologického oddelenia Nemocnica AGEL Komárno

Kristína Takáčová, neurologického oddelenia Nemocnica AGEL Komárno

Balázs Lorincz, neurologického oddelenia Nemocnica AGEL Komárno

Bianka Rončeková, neurologického oddelenia Nemocnica AGEL Komárno

Zsolt Molnár, neurologického oddelenia Nemocnica AGEL Komárno

Kaan Uluel, neurologického oddelenia Nemocnica AGEL Komárno

Orsolya Éder, neurologického oddelenia Nemocnica AGEL Komárno

Gabriela Filková, neurologického oddelenia Nemocnica AGEL Komárno

MUDr. Silvia Priškinová, Nemocnica AGEL Komárno, Oddelenie klinickej biochémie

Ing. Barbora Kojnoková, Nemocnica AGEL Komárno, Oddelenie klinickej biochémie

Mgr. Marek Balko, Nemocnica AGEL Komárno, Oddelenie klinickej biochémie

Zuzana Dóczeová, Nemocnica AGEL Komárno, Oddelenie klinickej biochémie

Mária Baranyaiová, Nemocnica AGEL Komárno, Oddelenie klinickej biochémie

Gabriela Gajdošová, Nemocnica AGEL Komárno, Oddelenie klinickej biochémie

Veronika Garaiová, Nemocnica AGEL Komárno, Oddelenie klinickej biochémie

Kristína Lehotkaiová, Nemocnica AGEL Komárno, Oddelenie klinickej biochémie

Mária Mészárosová, Nemocnica AGEL Komárno, Oddelenie klinickej biochémie

Ivsta Moravská, Nemocnica AGEL Komárno, Oddelenie klinickej biochémie

Anikó Tóthová, Nemocnica AGEL Komárno, Oddelenie klinickej biochémie

Silvia Dudášová, Nemocnica AGEL Komárno, Oddelenie klinickej biochémie

Andrea Kovalik Kapusňáková, Nemocnica AGEL Komárno, Oddelenie klinickej biochémie

MUDr. Hanzel Jozef, primár chirurg, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

MUDr. Krausko Andrej, lekár chirurg, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

MUDr. Mokrý Miroslav, lekár chirurg, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

MUDr. Ďurček Tomáš, lekár ortopéd, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

MUDr. Alexander Mayer, lekár chirure, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Mgr. Králiková Beáta, vedúca sestra, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Mgr. Zlatňanská Ľubica, staničná sestra, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Gajdošová Jana, úseková sestra COS, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Havalová Tatiana, sestra COS, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Králiková Dana, sestra COS, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Mgr. Tonková Iveta, sestra COS, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Jonisová Adriana, sestra COS, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Sulíková Marta, sestra, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Šabíková Mária, sestra, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Solčianska Sylvia, sestra, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Mgr. Emília Šranková, sestra, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Skreňová Denisa, sestra, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Fabryová Ivána, zdravotnícky asistent, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

RNDr. Peteš Juraj, zdravotnícky asistent, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Miller Vladimír, sanitár, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Sopúch Marcel, sanitár, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Adamec Ján, sanitár, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

MUDr. Melinda Tóthová – Ústav mikrobiológie FNsP Nové Zámky

Mgr. Peter Hoppan – Oddelenie hygieny a epidemiológie FNsP Nové Zámky

PhDr. Viera Borbélyová – Oddelenie hygieny a epidemiológie FNsP Nové Zámky

MUDr. Ján Benko - Oddelenia patológie FNsP Nové Zámky

Mgr. Csilla Csóková - Oddelenia patológie FNsP Nové Zámky

Andrea Danihelová - Oddelenia patológie FNsP Nové Zámky

Viera Jakubecová - Oddelenia patológie FNsP Nové Zámky

Božena Jamečná - Oddelenia patológie FNsP Nové Zámky

Eva Letková - Oddelenia patológie FNsP Nové Zámky

MUDr. Marcela Mihálková - Oddelenia patológie FNsP Nové Zámky

Georgína Michačová - Oddelenia patológie FNsP Nové Zámky

Barbora Mrázová - Oddelenia patológie FNsP Nové Zámky

Tímea Oršulíková - Oddelenia patológie FNsP Nové Zámky

Rozália Puzsérová - Oddelenia patológie FNsP Nové Zámky

Mgr. Tatiana Šímová - Oddelenia patológie FNsP Nové Zámky

MUDr. Zuzana Vaščáková - Oddelenia patológie FNsP Nové Zámky

Denisa Vinczeová - Oddelenia patológie FNsP Nové Zámky

MUDr. Klaudia Demová – Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky

MUDr.Valéria Dancziová – Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky

MUDr.Monika Kovácsová – Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky

MUDr. Eva Prističová – Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky

MUDr.Jakub Biroš – Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky

MUDr.Oxana Zaikina – Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky

MUDr. Štefánia Macková – Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky

MUDr. Lucia Kráľová – Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky

MUDr.Slávka Kunzová – Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky

MUDr. Simona Záležáková – Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky

MUDr. Judita Koprdová – Gynekologicko-pôrodnícka klinika FNsP Nové Zámky

MUDr. Réka Dikácz – Gynekologicko-pôrodnícka klinika FNsP Nové Zámky

MUDr. Nikoleta Hugyivárová – Gynekologicko-pôrodnícka klinika FNsP Nové Zámky

MUDr. Soňa Ondrušeková – Gynekologicko-pôrodnícka klinika FNsP Nové Zámky

MUDr. Nikoleta Czapáriková – Gynekologicko-pôrodnícka klinika FNsP Nové Zámky

MUDr. Jozef Geöreögh – Gynekologicko-pôrodnícka klinika FNsP Nové Zámky

MUDr. Patritsiya Gabovda – Gynekologicko-pôrodnícka klinika FNsP Nové Zámky

MUDr. Olexander Grygoryk – Gynekologicko-pôrodnícka klinika FNsP Nové Zámky

MUDr. Jana Morvayová – Gynekologicko-pôrodnícka klinika FNsP Nové Zámky

MUDr. Alena Tamaškovičová – Pediatrická klinika FNsP Nové Zámky

MUDr.Vlasta Haramiová - Pediatrická klinika FNsP Nové Zámky

MUDr. Zora Kralovičová - Pediatrická klinika FNsP Nové Zámky

MUDr. Jana Cibulková - Pediatrická klinika FNsP Nové Zámky

MUDr. Adriana Kováčová - Pediatrická klinika FNsP Nové Zámky

MUDr. Hana Jašureková - Pediatrická klinika FNsP Nové Zámky

MUDr. Alexandra Sýkorová - Pediatrická klinika FNsP Nové Zámky

MUDr. Diana Serenčéšová - Pediatrická klinika FNsP Nové Zámky

MUDr. Jozef Fekula - Pediatrická klinika FNsP Nové Zámky

MUDr. Nikolas Tóth - Pediatrická klinika FNsP Nové Zámky

MUDr. Lucia Krajčovičová - Pediatrická klinika FNsP Nové Zámky

MUDr. Noemi Jusztin - Pediatrická klinika FNsP Nové Zámky

MUDr. Barbora Slobodníková - Pediatrická klinika FNsP Nové Zámky

MUDr. Erika Baloghová - Dermatovenerologická klinika FNsP Nové Zámky

MUDr. Sabína Kvetková - Dermatovenerologická klinika FNsP Nové Zámky

MUDr. Barbora Sližková - Dermatovenerologická klinika FNsP Nové Zámky

MUDr. Lucia Galbavá - Dermatovenerologická klinika FNsP Nové Zámky

MUDr. Demo Pavol – Klinická onkológia FNsP Nové Zámky

MUDr. Oľga Szgheoova - Klinická onkológia FNsP Nové Zámky

MUDr. Ludovit Gremen - Klinická onkológia FNsP Nové Zámky

MUDr. Hrabovská Zuzana - Klinická onkológia FNsP Nové Zámky

MUDr. Štefnko - Viriková Lucia - Klinická onkológia FNsP Nové Zámky

MUDr. Golianová Dominika - Klinická onkológia FNsP Nové Zámky

MUDR. Zoltán Borbély PhD, - Klinika vnútorného lekárstva II. FNsP Nové Zámky

MUDr. Kamila Juríková - Klinika vnútorného lekárstva II. FNsP Nové Zámky

MUDr. Csilla Vavrová - Klinika vnútorného lekárstva II. FNsP Nové Zámky

MUDr. Beáta Berkešová - Klinika vnútorného lekárstva II. FNsP Nové Zámky

MUDr. Jakub Mituník - Klinika vnútorného lekárstva II. FNsP Nové Zámky

MUDr. Erika Kepešiová - Klinika vnútorného lekárstva II. FNsP Nové Zámky

MUDr. Veronika Černotová - Klinika vnútorného lekárstva II. FNsP Nové Zámky

MUDr. Juraj Ďurina - Klinika vnútorného lekárstva II. FNsP Nové Zámky

MUDr. Barbara Baloghová - Klinika vnútorného lekárstva II. FNsP Nové Zámky

MUDr. Barbora Poláková - Klinika vnútorného lekárstva II. FNsP Nové Zámky

MUDr. Monika Huláková - Klinika vnútorného lekárstva II. FNsP Nové Zámky

MUDr. Kristína Leichenbergová - Klinika vnútorného lekárstva II. FNsP Nové Zámky

MUDr. Lucia Šimová - Klinika vnútorného lekárstva II. FNsP Nové Zámky

MUDr. Zuzana Vargová - Klinika vnútorného lekárstva II. FNsP Nové Zámky

MUDr. Tatiana Tomenko - Klinika vnútorného lekárstva II. FNsP Nové Zámky

MUDr. Kučeráková Marta, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina

MUDr. Okonová Lucia, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina

MUDr. Zuberová Ladislava, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina

Nemcová Ľubica, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina

Mgr. Hanuláková Veronika, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina

Lokajová Iveta, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina

Luptáková Janka, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina

Puklová Andrea, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina

Žilková Mária, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina

Kováčiková Eva, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina

Bruková Gabriela, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina

Mgr. Gabajová Martina, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina

Dipl. Markušová Ivana, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina

Hájniková Monika, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina

Belicová Katarína, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina

Mgr. Muchová Monika, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina

Ftáčková Alenka, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina

Balcová Michaela, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina

Ondrejkovičová Katarína, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina

Korenčiaková Emília, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina

Holienková Emília, oddelenie hematológie a krvná banka, FNsP Žilina

MUDr. František Cisarik, CSc, oddelenie lekárskej genetiky FNsP Žilina

MUDr. Anna Bolčeková, PhD. , oddelenie lekárskej genetiky FNsP Žilina

MUDr. Nina Ľorková, oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, FNsP Žilina

MUDr. Eva Trzubová, oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, FNsP Žilina

Bc. Viera Valicová, oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, FNsP Žilina

Janka Hofericová, oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, FNsP Žilina

Janka Hrádková, oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, FNsP Žilina

Bc. Mário Ďurnek, oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, FNsP Žilina

Dipl. fyz. Veronika Barillová, oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, FNsP Žilina

Dipl. fyz. Jana Fabianová, oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, FNsP Žilina

Bc. Zuzana Moravčíková, oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, FNsP Žilina

Mgr. Zuzana Šugárová, oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, FNsP Žilina

Dipl. fyz. Adrián Bombor, oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, FNsP Žilina

Mgr. Monika Porubčanská, oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, FNsP Žilina

Jana Hrušková, oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, FNsP Žilina

Mária Absolonová, oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, FNsP Žilina

Mária Ďuranová, oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, FNsP Žilina

Zuzana Buchtincová, oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, FNsP Žilina

Bc. Katarína Brková, oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, FNsP Žilina

MUDr. Jana Doboszová, oddelenie anatomickej patológie, FNsP Žilina

MUDr. Oľga Zacharová, oddelenie anatomickej patológie, FNsP Žilina

MUDr. Barborka Šebeš, oddelenie anatomickej patológie, FNsP Žilina

MUDr. Dušan Pokorný, oddelenie anatomickej patológie, FNsP Žilina

MUDr. Mária Šramová, oddelenie anatomickej patológie, FNsP Žilina

Mgr. Janka Dávidiková, oddelenie anatomickej patológie, FNsP Žilina

Mgr. Martina Lojdlová, oddelenie anatomickej patológie, FNsP Žilina

Bc. Michaela Talapková, oddelenie anatomickej patológie, FNsP Žilina

Mgr. Lucia Michalisková, oddelenie anatomickej patológie, FNsP Žilina

Mgr. Katarína Bubeníková, oddelenie anatomickej patológie, FNsP Žilina

Alena Fujdiaková, oddelenie anatomickej patológie, FNsP Žilina

Jolana Bologová, oddelenie anatomickej patológie, FNsP Žilina

Viera Petráková, oddelenie anatomickej patológie, FNsP Žilina

MUDr. Kacianová Katarína, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, FNsP Žilina

MUDr. Broďáni Dušan, PhD., oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, FNsP Žilina

MUDr. Soukupová Miriam, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, FNsP Žilina

MUDr. Cisarik František, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, FNsP Žilina

MUDr. Mária Kleinová , oddelenie ambulantného centra pneumológie a ftizeológie, FNsP Žilina

MUDr. Mária Poláková, oddelenie ambulantného centra pneumológie a ftizeológie, FNsP Žilina

MUDr. Lenka Jesenská, oddelenie ambulantného centra pneumológie a ftizeológie, FNsP Žilina

MUDr. Klaudia Papánová, oddelenie ambulantného centra pneumológie a ftizeológie, FNsP Žilina

Mgr. Jarmila Janíčková, oddelenie ambulantného centra pneumológie a ftizeológie, FNsP Žilina

Mgr. Zuzna Bobáňová, oddelenie ambulantného centra pneumológie a ftizeológie, FNsP Žilina

Zuzanan Rybárová, oddelenie ambulantného centra pneumológie a ftizeológie, FNsP Žilina

Daniela Sidorová, oddelenie ambulantného centra pneumológie a ftizeológie, FNsP Žilina

Zuzana Papánková, oddelenie ambulantného centra pneumológie a ftizeológie, FNsP Žilina

MUDr. Martin Kováč, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina

MUDr. Dominika Pavlisová, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina

MUDr. Miroslav Macura , oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina

MUDr. Pavol Taraba, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina

MUDr. Mária Straková, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina

MUDr. Eva Babišová, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina

MUDr. Tomáš Kulla, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina

MUDr. Darina Peregrinová, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina

MUDr. Štubňa Michal, oddelenie oftalmológie, FNsP Žilina

MUDr. Lipková Blandína, oddelenie oftalmológie, FNsP Žilina

MUDr. Falátová Andrea, oddelenie oftalmológie, FNsP Žilina

MUDr. Herle Dávid, oddelenie oftalmológie, FNsP Žilina

MUDr.Veselovský Milan, oddelenie oftalmológie, FNsP Žilina

MUDr. Vrábelová Nikola, oddelenie oftalmológie, FNsP Žilina

MUDr. Belancová Izabela, oddelenie oftalmológie, FNsP Žilina

MUDr. Mojáková Katarína, oddelenie oftalmológie, FNsP Žilina

MUDr. Maurská Anna, oddelenie oftalmológie, FNsP Žilina

MUDr. Liščák Dávid, oddelenie oftalmológie, FNsP Žilina

MUDr. Dlhopolčeková Anna, oddelenie oftalmológie, FNsP Žilina

MUDr. Zelníková Adriana, oddelenie oftalmológie, FNsP Žilina

MUDr. Dedinská Justína, oddelenie oftalmológie, FNsP Žilina

MUDr. Gloserová Dominika, oddelenie oftalmológie, FNsP Žilina

MUDr. Juraj Vyletelka, oddelenie neurológie, FNsP Žilina

MUDr.Jozef Hudcovský, oddelenie neurológie, FNsP Žilina

MUDr. Júlia Poljaková, oddelenie neurológie, FNsP Žilina

MUDr. Andrea Jurčová, oddelenie neurológie, FNsP Žilina

MUDr. Eva Hrobáriková, oddelenie neurológie, FNsP Žilina

MUDr. Silvie Kužmová, oddelenie neurológie, FNsP Žilina

MUDr. Zuzana Tomášová, oddelenie neurológie, FNsP Žilina

MUDr. Stanislav Hrubý, oddelenie neurológie, FNsP Žilina

MUDr. Filip Kulla, oddelenie neurológie, FNsP Žilina

MUDr. Zoriana Brukh, oddelenie neurológie, FNsP Žilina

Mgr. Mária Bajaníková, oddelenie neurológie, FNsP Žilina

Mgr. Simona Hrmlová, oddelenie neurológie, FNsP Žilina

Mgr. Monika Hudeková, oddelenie neurológie, FNsP Žilina

Ivana Dudová, oddelenie neurológie, FNsP Žilina

Petra Kľučiarová, oddelenie neurológie, FNsP Žilina

Zdenka Zajacová, oddelenie neurológie, FNsP Žilina

Bc. Katarína Chodelková, oddelenie neurológie, FNsP Žilina

Bc. Mária Fupšová, oddelenie neurológie, FNsP Žilina

Monika Šusteková dipl.s., oddelenie neurológie, FNsP Žilina

Tomáš Macek, oddelenie neurológie, FNsP Žilina

Kamila Gajdošová, oddelenie neurológie, FNsP Žilina

Mgr. Gabriela Šusteková, oddelenie neurológie, FNsP Žilina

Jaroslava Škorvánková, oddelenie neurológie, FNsP Žilina

Mária Jasenovcová, oddelenie neurológie, FNsP Žilina

Daniela Bakošová, oddelenie neurológie, FNsP Žilina

Dana Tomaščíková, oddelenie neurológie, FNsP Žilina

Viera Martinčeková, oddelenie neurológie, FNsP Žilina

Bc. Alžbeta Berešíková, oddelenie neurológie, FNsP Žilina

Dana Vlčková, oddelenie neurológie, FNsP Žilina

Mgr. Zuzana Krutáková, oddelenie neurológie, FNsP Žilina

Janka Čavajdová, oddelenie neurológie, FNsP Žilina

Lenka Zahradníková, oddelenie neurológie, FNsP Žilina

Jozefa Koššová, oddelenie neurológie, FNsP Žilina

MUDr. Róbert Krause, oddelenie ortopédie, FNsP Žilina

PhDr. Jana Balážová, oddelenie ortopédie, FNsP Žilina

Martina Kamenská, oddelenie ortopédie, FNsP Žilina

Lenka Gunišová, oddelenie ortopédie, FNsP Žilina

Renáta Nováková, oddelenie ortopédie, FNsP Žilina

Mária Paráčová, oddelenie ortopédie, FNsP Žilina

Bc. Mária Orlinská, oddelenie ortopédie, FNsP Žilina

Bc. Dagmar Samcová, oddelenie ortopédie, FNsP Žilina

Bc. Ivana Masárová, oddelenie ortopédie, FNsP Žilina

MUDr. Augustín Majcher, oddelenie ortopédie, FNsP Žilina

MUDr. Jaroslav Marejka, oddelenie ortopédie, FNsP Žilina

MUDr. Michal Maurský, oddelenie ortopédie, FNsP Žilina

MUDr. Dávid Selep, oddelenie ortopédie, FNsP Žilina

MUDr. Juraj Roštár, oddelenie ortopédie, FNsP Žilina

MUDr. Richard Durmis, oddelenie ortopédie, FNsP Žilina

MUDr. Martin Hromec, oddelenie ortopédie, FNsP Žilina

MUDr. Matej Oberta, oddelenie ortopédie, FNsP Žilina

MUDr. Matej Smreček, oddelenie ortopédie, FNsP Žilina

Jana Štefanková, oddelenie ortopédie, FNsP Žilina

MUDr. Martin Sudek, oddelenie gynekológie a pôrodníctva, FNsP Žilina

MUDr. Durmis Peter, oddelenie gynekológie a pôrodníctva, FNsP Žilina

MUDr. Holešová Júlia, oddelenie gynekológie a pôrodníctva, FNsP Žilina

MUDr. Krasňan František, oddelenie gynekológie a pôrodníctva, FNsP Žilina

MUDr. Mušková Mária, oddelenie gynekológie a pôrodníctva, FNsP Žilina

MUDr. Paškuliaková Zuzana, oddelenie gynekológie a pôrodníctva, FNsP Žilina

MUDr. Mitro Jozef, oddelenie gynekológie a pôrodníctva, FNsP Žilina

MUDr. Káčeríková Oľga, oddelenie gynekológie a pôrodníctva, FNsP Žilina

MUDr. Majtánová Simona, oddelenie gynekológie a pôrodníctva, FNsP Žilina

Hruštincová Darina, oddelenie gynekológie a pôrodníctva, FNsP Žilina

Mgr. Kyselová Jana, oddelenie gynekológie a pôrodníctva, FNsP Žilina

Bc. Krajčiová Alexandra, oddelenie gynekológie a pôrodníctva, FNsP Žilina

Svrčková Zdena, oddelenie gynekológie a pôrodníctva, FNsP Žilina

Pecková Eva, oddelenie gynekológie a pôrodníctva, FNsP Žilina

Káčerová Blanka, oddelenie gynekológie a pôrodníctva, FNsP Žilina

Chovancová Ľubica, oddelenie gynekológie a pôrodníctva, FNsP Žilina

Spišská Alena, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina

Mgr. Kohlerová Katarína, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina

Slamková Lenka, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina

Trsťanová Mária, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina

Mgr. Karpišová Jana, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina

Bc. Vojteková Andrea, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina

Muchová Marta, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina

Bc. Franeková Erika, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina

Mlichová Miroslava, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina

Mgr. Dorčíková Mária, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina

Gaňová Petra, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina

MUDr. Hanzelová Martina, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina

MUDr. Rosivalová Monika, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina

MUDr. Sidorová Katarína, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina

Ilnytskyi Mikhailo - lekár, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina

PhDr. Renáta Lachová, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina

Mgr. Bieliková Janette, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina

Gašpieriková Lýdia, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina

Ďurišová Monika, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina

MUDr. Sobolová Janka, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina

MUDr. Durmisová Iveta, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina

MUDr. Peregrim Lukáš, oddelenie psychiatrie, FNsP Žilina

MUDr. Miloš Hartel, oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina

MUDr. Lucia Lanczová, oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina

Mária Oravcová, oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina

Mgr. Martina Zelníková, oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina

Róbert Gacho, oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina

Mária Pilatová, oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina

Zlatica Melišíková, oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina

MUDr. Mária Kováčiková, oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina

MUDr. Slávka Šačková, oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina

Janka Tomašovičová, oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina

Milada Buchová, oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina

Mgr. Eva Nemčeková, oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina

Oľga Kucharčiková, oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina

Bc. Vladimír Róth, oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina

Bc. Monika Frniaková, oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina

PharmDr. Eva Rybárová, oddelenie nemocničnej lekárne, FNsP Žilina

Zuzana Jarošová, oddelenie nemocničnej lekárne, FNsP Žilina

Štefan Poliak, oddelenie nemocničnej lekárne, FNsP Žilina

Anna Matúšová, oddelenie nemocničnej lekárne, FNsP Žilina

Martin Hroš, oddelenie nemocničnej lekárne, FNsP Žilina

Mgr. Mária Tokárová, oddelenie nemocničnej lekárne, FNsP Žilina

Helena Šugarová, oddelenie nemocničnej lekárne, FNsP Žilina

MUDr. Cigániková Zuzana, oddelenie pediatrie, FNsP Žilina

MUDr. Mrázová Dana, oddelenie pediatrie, FNsP Žilina

MUDr. Sláviková