Video: Vodička chcela urobiť škodu červenému športiaku. Postihla ju okamžitá karma

Vodičku, ktorá chcela urobiť škodu športovému vozidlu, okamžite zasiahla zlá karma. Incident zachytil na kameru vo vozidle Ron Baugh, ktorý sa o záznam podelil na sociálnej sieti. Vo videu Baugh jazdí za červeným vozidlom Honda NSX, v ktorom sa viezol jeho kamarát Vinny Anatra. Zatiaľ čo si užívali jazdu po diaľnici v Las Vegas, v ľavom pruhu sa objavilo čierne vozidlo Honda Civic.

Vodička sa rozhodla, že cez otvorené okienko obleje červený športiak svojim nápojom. Zdá sa však, že ju tento manéver natoľko zamestnal, že nestihla zareagovať na vozidlo pred sebou a nabúrala doňho.

Baugh zverejnil aj druhé video so svojou bezprostrednou reakciou na incident. V komentári tiež uviedol, že vodička si asi myslela, že kamarátovo auto je príliš čisté a chcela ho zašpiniť. Karma jej to však oplatila. Je mu ľúto, že na to doplatil ďalší vodič, ale toto je dôkazom, že karma si poradí s každým hlúpym človekom.