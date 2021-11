Z trhu sťahujú nebezpečnú potravinu s vysokým obsahom kadmia

Česká Štátna veterinárna správa (SVS) sťahuje z trhu mrazené kalamáre od spoločnosti Marfrio. Dôvodom je nadlimitný obsah kadmia. Kalamáre putovali z Falklandských ostrovov do mnohých európskych krajín. Do Česka mali doraziť v objeme zhruba 1,7 tony. SVS dostala informáciu o nadlimitnom množstve ťažkého kovu prostredníctvom európskeho systému rýchleho varovania (RASFF).

Zákazníci, ktorí si výrobok s číslom šarže 23072019 a exspiráciou do januára 2022 kúpili, ho môžu vrátiť do miesta predaja. V Česku patagonské kalamáre smerovali do spoločností AG Seafood, Bastam, Food & Friends, IZVRSTAN, Master Fish, METIMPEX, mrazeneryby.cz a Vallis Aurea.

Limit kadmia bol prekročený o 0,5 mg/kg a predstavoval 1,5 mg/kg. Podľa SVS by uvedené prekročenie limitu nemalo priamo ohroziť zdravie ľudí, ale takéto potraviny nepatria na trh. “Pri otrave kadmiom, kedy by však musela byť dávka niekoľkonásobne vyššia, hrozí nevoľnosť, zvracanie či bolesť hlavy,“ uvádza SVS na svojej stránke.

Kadmium je toxický prvok, ktorý sa hromadí v tele, poškodzuje obličky a môže spôsobovať rakovinu pľúc a prostaty.